La serie El Agente Nocturno se ha colocado como uno de los thrillers políticos más exitosos de Netflix en los últimos años. La producción creada por Shawn Ryan ha mantenido a los espectadores al borde del asiento con tres temporadas llenas de conspiraciones, traiciones y giros inesperados.

Sin embargo, la plataforma confirmó que la temporada 4 será la última entrega, lo que cierra definitivamente la historia de Peter Sutherland y su lucha contra las redes de corrupción que amenazan al gobierno estadounidense. La noticia ha generado sorpresa y nostalgia entre los fans, quienes esperan un desenlace épico que haga justicia al recorrido de la serie.

El Agente Nocturno termina con la temporada 4

Netflix anunció que no habrá una quinta temporada de El Agente Nocturno. Aunque no se detallaron las razones de la cancelación, el showrunner Shawn Ryan explicó que desde el inicio había planeado un cierre definitivo para la historia, preparando el terreno a lo largo de las temporadas anteriores.

Según sus declaraciones, la cuarta entrega será “épica” y dejará una huella imborrable en los seguidores.

El desenlace de la tercera temporada mostró a Peter, Isabel y Jay infiltrándose en los archivos de Monroe y obteniendo pruebas clave para desenmascarar a los responsables de una conspiración financiera y política. Ese punto servirá como base para la cuarta y última temporada de El Agente Nocturno, donde se espera que Peter enfrente nuevas misiones y la incorporación de un compañero, además de la incógnita sobre si Rose volverá a cruzarse en su camino.

Temporada 4 de El Agente Nocturno: ¿Cuándo se estrena la última entrega de la serie?

La cuarta temporada de la serie El Agente Nocturno apenas comenzará su rodaje en Los Ángeles, California, durante 2026, por lo que Netflix no ha revelado una fecha exacta de estreno. Considerando los tiempos de producción, se estima que los nuevos episodios podrían llegar a la plataforma en algún momento de 2027.

Lo que sí se sabe es que el reparto estará encabezado por Gabriel Basso como Peter Sutherland, igual que en las temporadas anteriores, y contará con la participación de figuras como Fola Evans-Akingbola, Génesis Rodríguez y Stephen Moyer.