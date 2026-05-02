¿Habrá temporada 7 de ‘The Crown’? Netflix confirma nueva entrega para la serie

El drama, la política y los secretos de la Corona Británica regresan a la pantalla chica. Tras el rotundo éxito de la serie original, que abarcó desde 1947 hasta 2005, Netflix ha confirmado que ya trabaja en una ambiciosa precuela de The Crown.

Aunque técnicamente no se trata de una séptima temporada que continúe hacia el presente, este nuevo proyecto busca profundizar en las raíces de la Familia Real mucho antes de la ascensión de la reina Isabel II al trono.

¿De qué tratará la nueva historia?

De acuerdo con reportes la producción dará un salto atrás en el tiempo para situarse a principios del siglo XX. La trama comenzará específicamente tras la muerte de la Reina Victoria en 1901.

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Se prepara una serie precuela de #TheCrown para #Netflix. Abarcará desde la muerte de la #ReinaVictoria en 1901 hasta la boda de la #ReinaIsabelII en 1947. pic.twitter.com/tyk773bWdA — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) May 1, 2026

Los temas centrales de esta precuela incluirán:

La expansión del Imperio Británico.

Las tensiones familiares que definieron a la Casa de Windsor .

El periodo que va desde 1901 hasta la boda de la entonces princesa Isabel en la Abadía de Westminster en 1947 .

Los eventos que forjaron la institución real antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial.

La expansión del universo de The Crown no se limitaría al pasado lejano. Netflix está en conversaciones avanzadas para desarrollar una miniserie adicional centrada en los escándalos contemporáneos más mediáticos.

Esta entrega especial retrataría el polémico caso del príncipe Andrés, una trama que fuentes cercanas describen como “tan dramática o más que la abdicación de Eduardo VIII o la muerte de Diana”.

Detalles de producción y estreno

Para este nuevo capítulo histórico, se espera el regreso del creador Peter Morgan, la mente detrás de las seis temporadas originales y ganador de 24 premios Emmy.

En cuanto a la fecha estimada, el proyecto se encuentra actualmente en etapas de preproducción debido al alto nivel de detalle requerido en vestuario y escenografía, por lo que los expertos calculan que el estreno podría ocurrir a finales de 2027.