El creador de contenido Yulay, conocido por mostrar la realidad de distintas comunidades en México, vivió un momento lleno de peligro durante una actividad altruista que realizaba con su equipo en Tecoanapa, Guerrero.

Mientras el youtuber, llamado Julio César Fuentes Cruz, repartía juguetes para llevar alegría a los más pequeños de dicha población en pleno Día del Niño, fue sorprendido por un hombre en aparente estado de ebriedad que lo amenazó con un machete.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios y seguidores han expresado preocupación sobre la seguridad de Yulay. Te contamos cómo se vivió este momento de celebración que casi termina en tragedia.

Yulay es amenazado por un hombre con machete mientras reparte juguetes

El pasado 30 de abril de 2026, Yulay viajó a Tecoanapa, en el estado de Guerrero, para entregar juguetes a las niñas y niños de la región. El momento fue transmitido en vivo y se observa cómo el youtuber estaba conviviendo con los habitantes cuando un hombre sin playera y con una bermuda café claro se acercó a él y lo amenazó con un machete.

Según se aprecia en el video y comentan los pobladores, este señor estaba en estado de ebriedad y le exigió al creador de contenido que repartiera más juguetes.

La reacción de Yulay fue serena, pese al peligro que enfrentaba su vida. El youtuber optó por mantener la calma y pedirle al agresor que se tranquilizara.

Posteriormente, se aprecia en el clip que familiares del hombre intervinieron, le quitaron el machete y lograron someterlo. El creador de contenido pidió que no lo golpearan, pues la gente incluso quería amarrarlo para contenerlo.

Finalmente, Yulay continuó con la entrega de juguetes en Acapulco, la siguiente parada de su recorrido por el Día del Niño. Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre que amenazó al influencer.

Youtuber #Yulay es amenazado con machete durante entrega de juguetes en Día del Niño.



Un hombre presuntamente ebrio le exigía más apoyos; pese al incidente, continuó su recorrido hacia Acapulco. pic.twitter.com/TbS7uCUoh6 — Noticias Guerrero Hoy (@NoticiasGroHoy) May 1, 2026

¿Dónde queda Tecoanapa, Guerrero?

Tecoanapa es un municipio ubicado en la región de la Costa Chica del estado de Guerrero, al sur de México. Se encuentra aproximadamente a 120 kilómetros de Acapulco y cuenta con una población dedicada principalmente a la agricultura y la pesca.

La zona es conocida por sus tradiciones culturales y por la calidez de sus habitantes, aunque también enfrenta retos relacionados con la seguridad y el desarrollo económico. En los últimos años se han reportado constantemente enfrentamientos entre integrantes de grupos del crimen organizado de la región.