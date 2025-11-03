Así fue cuando Yulay acompañó a Carlos Manzo en un operativo en Uruapan | VIDEO

Así fue cuando Yulay acompañó a Carlos Manzo en un operativo en Uruapan

México está de luto tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, una de las ciudades más peligrosas de México. El político hizo frente durante su gobierno al crimen, destacando que en su mandato no había vínculos con la delincuencia organizada.

El video de Carlos Manzo con Yulay

Solo unos meses antes del ataque que puso fin a la vida de Carlos Manzo, el presidente municipal grabó un video con el influencer Yulay, con el que miles de seguidores del famoso pudieron conocer un poco más del trabajo del político.

"Nuestro objetivo es dar a conocer la realidad de la seguridad en Uruapan, mostrando la perspectiva de quienes procuran el orden y se enfrentan todos los días a una de las situaciones más complicadas de Michoacán“, describió Yulay.

En el video tipo documental, muestran la labor de organismos de seguridad de la ciudad durante un rondín nocturno en donde el ahora fallecido, encabezaba personalmente la operación contra el crimen.

“Yo creo que muy pocos presidentes municipales toman esta bandera, van al frente de los rondines, porque es la mejor manera de predicar con el ejemplo”, comentó Manzo sobre qué lo llevaba a arriesgarse.

También se recoge que desde hace tiempo Carlos recibía amenazas de muerte. Incluso, el mandatario recordó un momento en el que pensó que podría perder la vida durante un operativo en donde los atacaron con armas de fuego.

“En el mes de abril, nos tocó atender una persecución. Nos llegó la alerta, alcanzamos el vehículo que se habían robado aquí en una zona que se llama Calzoncin y hubo intercambios de disparos. Los mismos delincuentes se iban disparando”, dijo.

La investigación por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, avanzó rápidamente con la detención de dos presuntos implicados y la neutralización de un tirador. La Fiscalía de Michoacán aseguró el arma homicida y ya comenzó con las investigaciones 🚔… pic.twitter.com/0PK9UXdU9K — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 2, 2025

A lo largo del video, se le puede ver a Manzo y su equipo realizando inspecciones preventivas, donde el alcalde ordena detenciones y revisiones por robo de vehículos, asaltos a mano armada y otras irregularidades.

“Muy pocos arriesgan su vida para que otros vivan en paz y menos se meten a lugares de donde todos corren. Pero a veces hay que tomar el volante, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Esta ciudad tiene heridas abiertas, sí, pero también tiene gente con muchos huevos. Y aunque los problemas no se acaban, la lucha sigue con los que no se rajan”, reflexionó el influencer hacia el final del documental.

Después del ataque a Carlos Manzo este 1 de noviembre, Yulay reaccionó en redes sociales con un mensaje conciso, antes de darse a conocer su muerte. “Mis oraciones para este viejo, nuestra única esperanza”, escribió.