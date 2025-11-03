Fiscalía detalla con VIDEOS ruta del asesino en ataque a Carlos Manzo

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, mostró este lunes imágenes en video del autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

Durante una conferencia, Carlos Torres Piña informó que grabaciones del C5 señalan que participaron al menos dos personas en la planeación del crimen.

Carlos Torres Piña dio a conocer la ruta del sujeto que asesinó al alcalde Carlos Manzo; previo al crimen, el agresor realizó unas compras y se colocó una sudadera de color blanco.

Alrededor de las 20:10 horas del sábado, se explicó en la conferencia de prensa de las autoridades de Michoacán, el homicida salió del establecimiento y se dirigió al altar de la Catrina, donde estaba el alcalde Carlos Manzo junto con su familia.

Imagen oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

El sujeto buscó la ruta para acercarse más a Carlos Manzo, y cuando logró su objetivo, le disparó en al menos siete ocasiones, después intentó escapar, pero es sometido y abatido por elementos de seguridad.

Autoridades informaron que encontraron un arma 9 milímetros, la cual está involucrada en otros dos hechos, ocurridos el 16 y 23 de octubre: en el primero dos personas fueron asesinadas en la colonia Tierra y Libertad, mientras que en el segundo, se utilizó en un ataque armado en el bar La Gran Parada, donde hubo un muerto y un herido.

El Fiscal de Michoacán informó que todavía se desconoce la identidad del asesino, quien fue abatido después del crimen y cuyo cuerpo sigue sin ser reclamado.

FGR