Madres y brigadistas: las mujeres que combaten el fuego en el Estado de México

El Estado de México resguarda una superficie forestal de más de un millón de hectáreas, es por ello que, cada año el Gobierno estatal realiza acciones de prevención como cinturones negros, líneas negras, quemas controladas, brechas corta fuego y poda de ramas bajas de los árboles; así como la disposición de brigadistas capacitados, donde destaca la participación de mujeres protectoras del bosque.

Una de ellas es Josefina Nieto Hernández, brigadista del ejido Corral de Piedra capacitada por la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), “entre los cursos que nos dan y todo eso vamos sabiendo cómo entrar a combatir el fuego. El saber que puedo hacer algo por el bosque es un orgullo para mí, las que nos atrevemos a meternos en este tipo de peligros, pienso que son unas guerreras porque no cualquiera se anima a entrar en esto”.

El amor al bosque alienta a las mujeres brigadistas a transformar el miedo en conocimiento sobre comportamiento del fuego, la preparación del combatiente forestal y el Sistema de Comando de Incidentes para actuar con seguridad; así como el uso del equipo de protección como casco, guantes, bandana para cubrir rostro y cuello, camisola y pantalón especiales para no quemarse.

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Son mujeres que no se detienen, incluso al ser madres, pues piensan que es el mejor ejemplo que pueden dar a sus hijos, tal es el caso de Francisca Hernández Hernández: “a mis hijos les encanta que yo esté aquí, pues se sienten orgullosos de mí y sobre todo porque no demuestro miedo. El mensaje es que el futuro más seguro que tenemos es un bosque productivo y bien cuidado, porque de eso depende el futuro de ellos, el agua principalmente”.

Brigadistas mexiquenses realizan quemas controladas para prevenir incendios forestales de gran magnitud. ı Foto: Gobierno Edomex

Francisca asegura que ellas son ejemplo de fuerza, por ello hace un llamado a proteger los recursos naturales, “invitar a más mujeres a que se unan, a que no tengan miedo, que nosotras también somos fuertes, que sí podemos y más que nada la Gobernadora también es mujer y sí va a haber apoyo de su parte y más capacitaciones para nosotras, para salir más seguras siempre”.

El Gobierno del Estado de México reconoce el trabajo en equipo de las y los mexiquenses que auxilian en la prevención y control de incendios, así mismo pide a la ciudadanía respetar las zonas forestales y en caso de detectar humo o fuego, mantener la distancia y llamar al Teléfono Rojo de Probosque: 800 590 1700 o al número nacional de emergencias 9-1-1.

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