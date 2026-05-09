Por incendio en Los Mochis ya suman 6 muertos

Aspecto del siniestro registrado el jueves en una plaza de Sinaloa.

La cifra de personas fallecidas por el incendio registrado la tarde del jueves en la Plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa, aumentó a seis, mientras que al menos 30 personas resultaron lesionadas, informaron autoridades estatales.

La Fiscalía General del Estado confirmó este viernes el fallecimiento de una persona más, luego de que la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, reportara inicialmente cinco víctimas mortales durante la noche del 7 de mayo.

El siniestro ocurrió al interior del centro comercial ubicado en la ciudad de Los Mochis, donde cuerpos de emergencia y bomberos realizaron labores de evacuación y combate al fuego para rescatar a las personas que permanecían dentro del inmueble.

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El director de Protección Civil de Sinaloa, Roy Navarrete, explicó que la prioridad de los equipos de auxilio fue salvaguardar a la población antes de iniciar las investigaciones sobre el origen del incendio.

“El protocolo, primero, era hacer la evacuación, la búsqueda y finalmente hacer el combate al incendio que están haciendo los cuerpos de auxilio”, declaró en entrevista con medios locales.

Por otra parte, la Fiscalía estatal informó que las personas lesionadas fueron trasladadas a distintos hospitales de la región, donde reciben atención médica, de las cuales 12 permanecen hospitalizadas. Además, las autoridades dieron a conocer las identidades y edades de las víctimas con el objetivo de facilitar su reconocimiento por parte de familiares.

La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las familias afectadas. Durante la noche del jueves realizó un recorrido por hospitales donde se encuentran internadas algunas de las personas heridas.

La FGE detalló que se ha logrado procesar cerca del 80 por ciento del área afectada, e indicó que hasta el momento no es posible emitir conclusiones preliminares sobre las causas del siniestro.