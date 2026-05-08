Hidalgo firma acuerdo de inversión de 2,000 mdd para el sector farmacéutico.

En un paso decisivo para la transformación industrial del estado, el gobierno de Hidalgo, bajo la visión del gobernador Julio Menchaca Salazar, formalizó un Memorándum de Entendimiento con la firma canadiense Solar International Core Canada (SICC).

El acuerdo proyecta una inversión de 2,000 millones de dólares para el sector farmacéutico en el nuevo Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, Reserva de Zapotlán, esto significa que seguimos avanzando en las negociaciones y promoción para la llegada de nuevas inversiones al estado.

La firma fue encabezada por el secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza en representación del mandatario estatal, Julio Menchaca, y el CEO de SICC, Babak Arefpour, contando como testigo de honor a Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía federal, en el marco de la Misión Comercial México-Canadá 2026 en Toronto, Canadá.

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Esta inversión se alinea directamente con la estrategia del “Plan México” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca detonar polos regionales especializados. En Zapotlán, Hidalgo potenciará sectores de alta tecnología como farmacéutico y dispositivos médicos, logístico y aeroespacial.

“Con esta alianza, buscamos integrarnos en la vanguardia de la industria farmacéutica global, generando empleos especializados y de alto valor agregado que impulsarán la vinculación académica y el desarrollo científico en nuestra región", aseguró Carlos HenkelEscorza.

El titular de la SEDECO destacó que este logro es resultado de la puntual coordinación y el acompañamiento del equipo de la Secretaría de Economía federal, liderada por Marcelo Ebrard. Gracias a esta sinergia, Hidalgo se consolida como el destino predilecto para la inversión productiva en el centro del país.

Además del histórico acuerdo con SICC, el responsable de la política económica en Hidalgo cumple durante tres días, con una agenda estratégica en Canadá para diversificar la economía estatal con reuniones B2B con empresas del ramo farmacéutico y de construcción sustentable.

Aprovechando esta misión comercial, acompañaron empresarios hidalguenses para promocionar sus diferentes productos y posicionarlos en mercados internacionales.

Con estas acciones, Hidalgo no solo diversifica su economía, sino que avanza firme hacia un futuro de innovación y salud, garantizando que el crecimiento se traduzca en prosperidad directa para las familias hidalguenses.

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JVR