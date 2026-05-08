Yucatán lleva cultura, turismo y negocios al Palacio de los Deportes en CDMX.

La cultura, gastronomía, oferta turística y vocación empresarial de Yucatán llegaron al Palacio de los Deportes con la inauguración de la Semana de Yucatán en México, escaparate que reúne a 270 participantes y fortalece la promoción del estado en la capital del país.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la inauguración y corte de listón de esta muestra, que se realizará del viernes 8 al domingo 17 de mayo, con la participación de micro, pequeños y medianos negocios, empresas patrocinadoras, dependencias estatales y restaurantes típicos regionales.

Ante la subsecretaria de Turismo de México, Nathalie Veronique Desplas Puel, quien asistió en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, el Gobernador dio la bienvenida a empresarios, representantes de cámaras industriales, funcionarios federales, embajadores, cónsules y público en general.

Previo a su mensaje, las y los asistentes disfrutaron de la presentación de la Orquesta Típica de Yukalpetén, como parte del recibimiento a este escaparate que posiciona a Yucatán como un referente cultural, turístico y de negocios.

Díaz Mena destacó que el 60% de quienes participan en esta muestra son mujeres, lo que refleja el liderazgo, capacidad y fuerza de las yucatecas en el desarrollo económico y social de la entidad y del país.

Yucatán llega a la Ciudad de México con nuestra cultura, gastronomía, tradiciones y el talento de nuestra gente. Inauguramos la Semana de Yucatán en México 2026 llevando lo mejor de nuestra tierra al Palacio de los Deportes.



Más de 270 empresas, expositoras y expositores de 24… pic.twitter.com/OUu2jGCTFw — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) May 8, 2026

Asimismo, señaló que participan más de 20 municipios, cada uno con su historia, tradición, productos y gente, mostrando la riqueza diversa que hace de Yucatán un estado único.

Durante estos días, añadió, empresarias y empresarios de todo el país podrán conocer las ventajas competitivas que ofrece Yucatán, mientras que habitantes y visitantes de la Ciudad de México tendrán la oportunidad de disfrutar una muestra de lo mejor de la entidad.

“El Renacimiento Maya que estamos viviendo es voltear a ver a nuestras cocineras tradicionales y decirles: ‘Tu cocina importa, tu lengua importa, tú nos importas’. El Renacimiento Maya es decirle al joven de la milpa que no tiene que irse del pueblo para salir adelante, porque estamos impulsando también el renacimiento del campo yucateco a través de la apicultura, la agricultura y la ganadería”, indicó.

“En resumen, es entender que ser maya no es un recuerdo del pasado; es cultura viva del presente, con el rostro mirando al futuro con orgullo”, enfatizó Díaz Mena.

También recordó que, a través de la Secretaría de Cultura (Sedeculta), se impulsa que la Unesco reconozca el bordado maya como patrimonio intangible de la humanidad, a fin de promover el valor de los productos que elaboran artesanas y artesanos.

El Gobernador indico que el liderazgo turístico de Yucatán se mantiene gracias a sus zonas arqueológicas, pueblos mágicos, ciudades coloniales, reservas naturales y gastronomía reconocida a nivel internacional. De igual manera, resaltó que, como parte del Renacimiento Maya, se impulsan obras estratégicas orientadas a detonar el crecimiento económico, generar empleos mejor pagados y disminuir la desigualdad.

Entre estas acciones mencionó la modernización del Puerto de Altura de Progreso, que incluye 80 nuevas hectáreas de plataformas con nuevas terminales; el Tren Maya de carga, y los Polos del Bienestar, proyectos que contribuyen a atraer inversiones nacionales y extranjeras a la entidad.

En ese sentido, el mandatario estatal agradeció el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como al Gobierno de la Ciudad de México por las facilidades otorgadas; a las dependencias estatales por el esfuerzo realizado, y a las y los expositores por representar el orgullo de Yucatán.

En su turno, la subsecretaria de Turismo de México, Nathalie Veronique Desplas Puel, resaltó la importancia de este escaparate e informó que, durante el primer trimestre de 2026, Yucatán recibió a casi un millón de turistas.

“Esto es resultado de una sólida infraestructura de más de 700 establecimientos que generan miles de empleos directos e indirectos, además de que en el mismo periodo la conectividad aérea de la entidad ha alcanzado cifras récord, superando el millón de pasajeros, un crecimiento del 10.8 % respecto al año pasado, mientras que el turismo de crucero continúa en ascenso, con más de 170 mil visitantes”, dijo.

Por su parte, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció este escaparate, al señalar que muestra la grandeza de Yucatán y demuestra que la entidad está más viva que nunca.

“Si no han tenido tiempo de ir a Yucatán, vengan a disfrutar de Yucatán aquí en la ciudad. Lo que han hecho con esmero, la gastronomía, la artesanía, todo lo que se muestra aquí son tesoros culturales y recordamos siempre: no se regatea a ninguna artesana ni artesano; no al regateo”, recalcó.

En su intervención, el secretario de Economía y Trabajo de Yucatán (SETY), Ermilo Novelo Barrera, expuso que el estado vive el Renacimiento Maya, donde todas las personas son representadas e incluidas mediante proyectos de inversión, programas, acciones y una forma de gobernar cercana a la gente y de territorio.

“No se deja atrás a las y los artesanos que el día de hoy nos van a estar acompañando, de más de 20 municipios distintos, y que trabajan de la mano del Instituto Yucateco del Emprendedor, de la Secretaría de Desarrollo Rural, del Indemaya, del INPI y muchas otras autoridades. El Renacimiento Maya no se olvida tampoco de ningún alcalde o alcaldesa; todas y todos están invitados a participar, a sumar y a promover las bellezas de sus municipios, tanto comerciales como turísticos”, comentó.

En el evento participaron integrantes del Gabinete estatal y federal, diputadas y diputados federales y locales, senadoras y senadores, presidentes de cámaras empresariales y representantes del cuerpo diplomático.

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JVR