Marina asegura presunta metanfetamina oculta en contenedor en puerto de Manzanillo

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) aseguraron cinco paquetes con metanfetamina en el recinto portuario de Manzanillo, durante una inspección realizada a un contenedor que tenía como destino final Nueva Zelanda.

La dependencia informó que personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y de la Aduana de Manzanillo localizaron cinco bultos con una sustancia granulada cristalina color blanca, con características similares a la metanfetamina, ocultos en un cargamento declarado como compactadoras de cartón.

De acuerdo con el reporte oficial, el contenedor era transportado a bordo de un buque con bandera de Singapur y fue revisado como parte de las acciones de vigilancia e inspección permanentes que se realizan en el puerto.

Marina intercepta contenedor con presunta droga ı Foto: Marina

La presunta droga fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar el peso ministerial de la sustancia asegurada.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte de la estrategia coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir el trasiego de sustancias ilícitas y fortalecer el combate contra la delincuencia organizada.

Aseguran paquetes de presunta metanfetamina en Manzanillo ı Foto: Marina

La dependencia, refrendó su compromiso de contribuir al mantenimiento del Estado de derecho y garantizar la seguridad de la ciudadanía mediante operaciones de vigilancia, inspección y control en instalaciones marítimas y portuarias del país.

La FGR continuará con los peritajes para confirmar el tipo y cantidad exacta de la sustancia asegurada, así como para determinar posibles responsabilidades relacionadas con el envío del contenedor y su ruta comercial.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas derivado de este aseguramiento.

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MSL