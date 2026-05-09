Accidente en la autopista Siglo 21 deja al menos 7 muertos en Michoacán

Un choque frontal entre dos camionetas dejó un saldo de siete personas muertas sobre la autopista Siglo 21, en Michoacán, durante la mañana de este sábado 9 de mayo.

De acuerdo con reportes preliminares, el accidente ocurrió en el tramo Uruapan–Nueva Italia, a la altura del kilómetro 172 de la vialidad, una de las carreteras con mayor tránsito en la entidad.

El percance involucró a dos unidades particulares que terminaron severamente dañadas tras el impacto. Inicialmente se hablaba de personas lesionadas y prensadas entre los restos de los vehículos; sin embargo, horas más tarde autoridades estatales confirmaron la muerte de siete personas.

🔴 Tragedia en la Autopista Siglo XXI: choque frontal entre camionetas deja siete personas 5IN VID4, entre ellos un menor



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Al sitio acudieron elementos de bomberos, paramédicos y corporaciones de auxilio, quienes realizaron labores para rescatar a las víctimas y atender la emergencia.

Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Debido al accidente, la circulación presentó afectaciones parciales mientras se realizaban las maniobras de atención y los trabajos periciales en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas fallecidas ni las causas exactas que provocaron el choque. Tampoco se ha informado oficialmente si entre las víctimas había menores de edad.

La autopista Siglo 21 ha registrado diversos accidentes en los últimos años debido al alto flujo vehicular y a las condiciones de algunos tramos carreteros, especialmente durante temporadas vacacionales y fines de semana.

Asimismo, señalaron que las unidades involucradas quedaron prácticamente destruidas tras el impacto frontal, por lo que no se descarta que el exceso de velocidad o una invasión de carril hayan influido en el accidente; no obstante, serán las investigaciones oficiales las que determinen cómo ocurrieron los hechos.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad para evitar nuevos percances en esta vía federal.

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MSL