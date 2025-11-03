Caso Carlos Manzo: Hubo una planeación del homicidio en el que intervinieron al menos 2 personas: Fiscalía de Michoacán

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado el 1 de Noviembre de 2025.

El fiscal General de Justicia de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó este lunes que como parte de las primeras investigaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se establece que hubo una planeación en el que intervinieron al menos 2 personas, una de ellas la que cometió el crimen y luego fue abatida.

“Se establece que hubo una planeación del homicidio en el que intervienen al menos dos personas, una de ellas el auto material que fue abatido en el mismo momento”, dijo el Fiscal estatal en conferencia de prensa.

El funcionario aseveró que el asesino material de Carlos Manzo tendría entre 17 y 19 años de edad, según pruebas periciales.

Durante una conferencia junto al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Fiscal afirmó que el agresor, que fue abatido, aún no es identificado, pero que se realizan pruebas al cuerpo.

“De acuerdo a la necropsia y las evaluaciones que hay por parte de las áreas periciales, el rango de edad que señalan hablan que era una persona de edad entre 17 y 19 años de edad”, informó Torres Piña.

El Fiscal mostró videos del momento del asesinato en los que se ve el trayecto que realizó el joven agresor.

La prueba de rodizonato de sodio realizada al cuerpo del presunto agresor dio positiva. Para cometer la ejecución utilizó un arma 9 milímetros que había sido utilizada en dos eventos criminales previos.

El Fiscal agregó que el cuerpo del joven dio positivo a la ingesta de metanfetaminas y mariguana.

Detalló que el ejecutor del atentado se hospedó en un hotel ubicado en el centro de la ciudad, al rededor de las 16:00 horas, donde inclusive realizó compras.

Apoyado de videos del atentado, el fiscal mostró la trayectoria del atacante, donde evidenció que el arma fue accionada siete veces, revelado también en la necropsia del cuerpo.

En los hechos también fueron heridos dos personas más; un elemento de Protección Civil y el regidor Víctor Hugo.

Pidió a la ciudadanía compartir información para lograr la identificación del asesino.

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado este sábado 1 de noviembre durante el Festival de Velas, en pleno Centro Histórico del municipio.

