Aumentan desapariciones 176% sólo en administración de Nahle

Aunado a los recientes hechos de violencia registrados en Veracruz, los casos de personas desaparecidas en la entidad tuvieron un incremento de casi el triple en la gestión de la morenista Rocío Nahle.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) establece que, del 1 de enero de 2025, día en que tomó el cargo Nahle García, al 10 de mayo de ese año, se reportaron 54 casos de personas desaparecidas, cifra que este año, en el mismo lapso, subió a 149, lo que representa un incremento de 176 por ciento.

De los 149 casos de desaparecidos en este año, 76 por ciento correspondió a hombres y 23 por ciento, a mujeres.

El Dato: La entidad enfrenta una crisis de desapariciones que, según datos oficiales y de colectivos, la ha mantenido en los primeros lugares a nivel nacional durante 2024 y 2025.

En lo que va de 2026, el municipio de Veracruz fue el que ha registrado más casos de personas desaparecidas, según el registro referido, con un total de 18 casos, de los cuales 14 se dieron en hombres y cuatro, en mujeres.

Mientras tanto, el segundo municipio con más casos fue Xalapa, al reportar 10, y los municipios de Manlio Fabio Altamirano, Poza Rica y San Andrés Tuxtla reportaron cuatro casos cada uno.

En cuanto al rango de edad, las personas de entre 25 y 29 años fueron las víctimas de más casos, con un total de 24, de los cuales 21 representó a hombres y tres, a mujeres.

10 años han pasado sin identificar 302 cadáveres de Colinas de Santa fe

Al respecto de este fenómeno, Lucía de los Ángeles, líder del Colectivo Solecito, dijo a La Razón que el problema de los desaparecidos en la entidad no se ha podido contener y persisten los casos.

“Vemos que las desapariciones continúan. El hecho de que continúen es trágico, porque no es que sean muchas o sean pocas; el hecho es que no debe de haber ninguna. Y eso es lo que nosotros notamos: que sí continúan y creo que es una tragedia que no se logre evitar”, dijo.

Añadió que con la llegada de una nueva titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz se han tenido acercamientos y pláticas; sin embargo, falta que el apoyo se concrete en acciones.

Agregó que en el estado hay un “rezago brutal” en las identificaciones de personas desaparecidas en el estado, debido a la falta de personal en la Fiscalía y de presupuesto para la compra de equipo.

“Evidentemente hay que hacer mucho más por las identificaciones. En el momento que se hagan identificaciones, que logremos darle nombre y apellido a todas estas personas que están en calidad de desconocidos en las morgues y en los centros de identificación, vamos a tener una disminución en la desaparición, porque todos esos ya no van a ser desaparecidos y eso es algo que el gobierno debería estar viendo de esa manera”, dijo.

El Tip: Se reportan entre 2024 y 2025 alrededor de 4 mil cuerpos sin identificar en Veracruz y centros de identificación saturados.

Desapariciones ı Foto: Especial

Agregó que, como ejemplo de la falta de las identificaciones de los cuerpos, está el caso de Colinas de San Fe, en el que hace 10 años se localizaron 302 cuerpos, de los cuales solamente se ha podido identificar a 30 personas.

“Nosotros precisamente cumplimos 10 años de que nos dieron el mapa para Colinas de Santa Fe, que fue el hallazgo más grande que se ha dado en México, porque fueron 302 cuerpos que nosotras encontramos en Colinas de Santa Fe. Tiene ya 10 años, justamente se cumplen este día de 10 de Mayo, 10 años, y de esos 302, solamente se ha logrado identificar como unos 30. Tenemos un rezago brutal y eso nada más en ese hallazgo”, dijo.

Añadió que este caso no es el único, pues también hace unos años, en la zona lagunar, fueron localizados cerca de 170 cuerpos, de los cuales ni el 10 por ciento se ha podido identificar.

“Se requiere más capacidad de identificación; es decir, más equipo para los centros de identificación, más centros de identificación; los que hay no son suficientes. También hace falta más personal. Nos dan muchas excusas de que el dinero, que los recursos, pero yo veo que hay recursos para otras cosas y por qué no lo podía haber para algo tan importante como esto”, señaló.

Añadió que, además de la falta de recursos, también otro problema es que hay personal dentro de la Fiscalía que está “aniquilosado” y no está capacitado para atender el problema de los desaparecidos.

“Hay personal que ya está anquilosado. De hecho, nunca tuvieron el entrenamiento para hacer este tipo de trabajo; esto requiere investigación, requiere mucho, mucha, digamos, preparación de criminología, criminalística y de investigación de campo, pero son personas que de verdad son burócratas y se dedicaban a la burocracia, y son quienes están llevando casos de desapariciones”, dijo.

Además de la falta de capacitación, el colectivo se quejó de la no entrega de videos para localizar a los desaparecidos debido a que las autoridades ponen trámites muy tardados.

“Vieras las quejas de las mamás. Tenemos casos… algo tan sencillo como pedir las cámaras y que ayuda tanto en las desapariciones, pedir las cámaras. Por ejemplo, la mayoría de los comercios tiene cámaras, por los lugares donde pasa la persona desaparecida, pero pedimos esas cámaras y eso no lo hacen estas personas, porque ellos son burócratas”, reprochó.

“Todas las diligencias que podrían hacer para encontrar a los desaparecidos, incluso en las primeras horas, que no pasen días, que no pasen meses, mucho menos años, lo podrían hacer, pero esos burócratas se aferran a horas de escritorio y a quedarse ahí sentados mandando oficios”, mencionó.