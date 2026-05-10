Tamaulipas consolida una frontera ‘segura, moderna y competitiva’ con visión humanista: Américo Villarreal

El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que Tamaulipas consolida una frontera “segura, moderna y competitiva”, a través de una estrategia que combina seguridad pública, infraestructura logística, desarrollo económico, fortalecimiento social y proyectos estratégicos impulsados en coordinación con el Gobierno Federal.

Durante el programa “Diálogos con Américo”, subrayó que su gobierno trabaja permanentemente con la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y enfatizó que, en Tamaulipas, buscan mejores espacios seguros, impulsar el desarrollo de energía y comercio, de fuentes de trabajo, de mejores servicios públicos y mejores salarios para la población.

El mandatario estatal señaló que, pese a que la seguridad es un reto permanente, Tamaulipas registra avances importantes en la disminución de delitos de alto impacto y en la recuperación de condiciones de tranquilidad en municipios fronterizos.

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“Se nos critica que decimos que no hay pendientes. Nunca hemos dicho eso. Es una condición que merece nuestra atención diaria, siguiendo los cuatro lineamientos, atención a las causas, fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, inteligencia y coordinación interinstitucional, que nos ha dado nuestra presidenta y que debemos atender” Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas



Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

Asimismo, llamó a las y los tamaulipecos a recordar “cómo estaba el estado hace cuatro o seis años”, y se pronunció por mejorar la percepción ciudadana, pues la entidad ha avanzado de en los indicadores de alto impacto, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad.

Américo Villarreal Anaya enfatizó que se mantiene una atención permanente e integral en materia de seguridad, especialmente en Reynosa. “Ahí estamos trabajando, atendiendo las causas con programas de Lazos del Bienestar… estamos en el empeño de mejorar esa condición”, indicó.

Destacó la coordinación permanente entre el Ejército Mexicano, la Armada de México, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y las corporaciones municipales para responder ante situaciones de riesgo; sostuvo que municipios como Matamoros y Nuevo Laredo van regresando a la normalidad.

Carretera ribereña

En ese contexto, anunció el fortalecimiento del esquema de Estaciones Seguras sobre la Carretera Ribereña, que va de Matamoros a Nuevo Laredo, para garantizar la seguridad, la movilidad y condiciones favorables para el comercio internacional en la frontera norte del país.

Detalló que el proyecto contempla 15 Estaciones Seguras, una cada 25 kilómetros, equipadas con personal permanente, dormitorios, comunicación y capacidad de respuesta inmediata de entre cinco y diez minutos ante emergencias, en atención permanente al 911. Dijo que se incorpora tecnología para fortalecer las labores de vigilancia e inteligencia mediante drones, helicópteros e inhibidores de señales.

Enfatizó la importancia de esta vía para alentar el comercio internacional, “máxime que ahora muchos trámites deberán hacerse en Nuevo Laredo, donde ya se encuentra la Dirección General de Aduanas”.

Villarreal Anaya dijo que la percepción de seguridad no depende únicamente del patrullaje o de la presencia policial, sino también de la recuperación del entorno urbano, de la reconstrucción del tejido social y de respeto al Estado de Derecho.

Desarrollo económico

En materia de desarrollo económico, Américo Villarreal destacó que Tamaulipas se consolida como el principal eje logístico y comercial entre México y Estados Unidos. Precisó que el estado concentra el 44 por ciento del intercambio comercial terrestre y el 54 por ciento del ferroviario entre ambos países. “Somos el primer lugar en ambos tipos de transporte”, afirmó.

Resaltó que, en la frontera tamaulipeca, Nuevo Laredo moviliza cerca del 70 por ciento del intercambio comercial terrestre , lo que ha impulsado inversiones estratégicas en infraestructura aduanera y logística. Subrayó el impulso a la economía de escala que beneficiará a otras entidades.

En este marco, presumió la construcción de la sede de la Dirección General de Aduanas en Nuevo Laredo, consolidada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dijo además que las cinco aduanas fronterizas de Tamaulipas, que atienden sus 19 puentes fronterizos, fueron modernizadas mediante sistemas digitales, rayos X, rayos gamma y equipamiento especializado, con inversiones superiores a los 10 mil millones de pesos, y que ya se cuenta con las autorizaciones para ampliar de ocho a 18 carriles el Puente de Libre Comercio en Nuevo Laredo, municipio por donde cruzan 17 mil tractocamiones diarios en ambos sentidos.

“Y ahora estamos en este esfuerzo, en la zona fronteriza, de acercar el Puerto del Norte, el Puerto de Matamoros, que sería el puerto más cercano a la Unión Americana… en ese sentido, que no sólo nos transformemos en el primer lugar a nivel nacional en intercambio vía tractocamión y ferroviaria, sino también a través de los puertos de altura” Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas



Resaltó las ventajas competitivas de Tamaulipas con cinco aeropuertos internacionales y tres puertos de altura: Tampico, Altamira y el Puerto del Norte en Matamoros. Se pronunció por una formación integral de los jóvenes tamaulipecos para satisfacer las necesidades de desarrollo que tiene hoy la entidad.

Destacó los proyectos del Tren de Pasajeros y la segunda línea ferroviaria para el cruce a Estados Unidos en Nuevo Laredo , por el que pasan todos los días 70 trenes, y que conectarán a Tamaulipas con el proyecto nacional del sector.

Energía y campo

El gobernador también mencionó el potencial energético de la Cuenca de Burgos, donde se proyecta fortalecer, de la mano con el Gobierno Federal, la producción de gas mediante nuevas tecnologías sustentables , todo en beneficio de la seguridad energética del país.

“Somos un estado bendecido en ese sentido de la oportunidad de este intercambio económico, también con yacimientos de placas de formación terrestre que compartimos con áreas de Estados Unidos en la frontera, que ha quedado plenamente probado, como es la región de Eagle Pass, en su potencialidad de petrolíferos y gas” Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas



En el ámbito agroindustrial, Villarreal Anaya destacó el proceso de tecnificación de más de 300 mil hectáreas en los distritos de riego 025 y 026, con inversiones superiores a los cuatro mil 500 millones de pesos. Indicó que el objetivo es diversificar cultivos, mejorar la productividad agrícola y generar mayor calidad y valor agregado para los productores tamaulipecos.

En ese sentido, anunció el impulso a proyectos de biocombustibles a partir de sorgo rojo para producir etanol, que se usa como combustible, por ejemplo, en aviones, a fin de dar un valor agregado a su producción agrícola.

Américo Villarreal indicó que, con respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Tamaulipas avanza en programas de vivienda, electrificación, agua potable y desarrollo social. Indicó que el estado pasó de 60 mil a 84 mil viviendas autorizadas y que se busca que en esta administración se logre contar con el 100 por ciento de electrificación en el estado.

El mandatario sostuvo que Tamaulipas seguirá fortaleciendo infraestructura, seguridad y desarrollo económico para consolidarse como una frontera moderna, competitiva y con bienestar social. En el marco del 10 de Mayo, el gobernador Américo Villarreal realizó un amplio reconocimiento a las madres tamaulipecas.

cehr