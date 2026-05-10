Gobierno de Marina del Pilar refuerza conectividad y vigilancia en el Valle de Guadalupe

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció que en próximos días iniciará operaciones la nueva terminal de autobuses del Valle de Guadalupe, como parte de una estrategia que combina la modernización del transporte, la rehabilitación carretera y el fortalecimiento de la seguridad.

Este complejo, que operará con diversas rutas diarias hacia puntos clave de la entidad, representa un paso para optimizar la conectividad hacia las rutas gastronómicas y vinícolas, beneficiando directamente a toda la cadena de valor turística de la región.

Mueva terminal de autobuses del Valle de Guadalupe iniciará operaciones en los próximos días. ı Foto: Cortesía

La administración de Marina del Pilar contempla una partida de 4.5 millones de pesos destinados a la rehabilitación de vialidades con concreto hidráulico y mezcla asfáltica, para asegurar que los trayectos hacia los destinos de salud, hospitalidad y las cocinas galardonadas por la Guía Michelin sean seguros y eficientes, manteniendo el estándar de calidad que exige un destino de talla mundial.

La mandataria estatal también instruyó el inicio de la construcción de la base operativa de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en el Valle de Guadalupe, lo que permitirá reducir los tiempos de respuesta ante cualquier incidente y consolidar una vigilancia de proximidad que se suma a los operativos desplegados en municipios colindantes, para garantizar la tranquilidad en el corredor vitivinícola.

La gobernadora Marina del Pilar. ı Foto: Cortesía

Al respecto, la Secretaría de Turismo de Baja California ha dado seguimiento a las directrices de la gobernadora Marina del Pilar para estrechar lazos con los sectores productivos y las comunidades locales.

Esta labor conjunta permite que el Valle de Guadalupe se mantenga como el principal productor de vino en el país y evolucione como un símbolo de hospitalidad premium y seguridad integral.

Marina del Pilar refuerza conectividad y seguridad en el Valle de Guadalupe. ı Foto: Cortesía

cehr