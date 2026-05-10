Reportan balacera en plaza La Antigua, en Atizapán

Al menos una persona habría resultado lesionada tras un ataque armado registrado este domingo en el centro comercial La Antigua, en el municipio de Atizapán, Estado de México, de acuerdo con reportes preliminares.

Videos difundidos en redes sociales muestran un fuerte despliegue de autoridades federales, estatales y municipales en las inmediaciones del estacionamiento del centro comercial, ubicado en la exclusiva Zona Esmeralda de Ciudad López Mateos.

Inicialmente, Milenio reportó que la agresión armada habría derivado de presunto un asalto. Durante el incidente, un hombre resultó herido y presuntamente fue trasladado a un hospital en Lomas Verdes.

No obstante, hasta el momento ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre los hechos.

#ALMOMENTO🚨I Se registra balacera en Plaza La Antigua, en Atizapán de Zaragoza; al menos una persona resultó herida



🔴Elementos de la Secretaría de Marina (@SEMAR_mx) y policías municipales ya laboran en la zona y mantienen un operativo de seguridad. @SS_Edomex @C5Edomex… pic.twitter.com/Rmhl5lNLS8 — Josue Aguilar (@josuealeexis) May 10, 2026

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cehr