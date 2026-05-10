Alejandro Armenta convive con artesanos, productores y asistentes en cierre de la Feria de Puebla 2026

Miles de familias poblanas y visitantes disfrutaron del cierre de la Feria de Puebla 2026, donde el gobernador Alejandro Armenta Mier recorrió los distintos pabellones y constató el reconocimiento ciudadano de las actividades organizadas durante más de dos semanas.

Acompañado por la directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, y el coordinador general de la feria, Juan Carlos Moreno Valle, el mandatario estatal convivió con artesanos, productores y asistentes.

Gobernador Alejandro Armenta se toma una fotografía con asistentes a la Feria de Puebla. ı Foto: Cortesía

Durante el recorrido, Alejandro Armenta inició actividades en el pabellón de la Expo Militar, donde personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, explicó el funcionamiento de vehículos, uniformes, equipos tácticos y aditamentos utilizados en labores de seguridad y de auxilio a la población.

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Posteriormente, caminó por los diferentes pabellones artesanales, comerciales y gastronómicos instalados en el recinto ferial, saludó a familias, atendió solicitudes de fotografías y dialogó con productoras y productores provenientes de diversos municipios del estado.

Gobernador Alejandro Armenta posa para una fotografía con un asistente de la Feria de Puebla. ı Foto: Cortesía

La Feria de Puebla 2026 se realizó del 23 de abril al 10 de mayo y reunió actividades culturales, artísticas, gastronómicas y de entretenimiento que fortalecieron el turismo y la convivencia social. Artesanos de municipios como Amozoc, Tehuacán y Palmar de Bravo reconocieron que estos espacios representan una oportunidad para incrementar sus ventas, preservar sus tradiciones y dar a conocer productos elaborados por manos poblanas.

Salvador Gustavo Villanueva, artesano en talla y torneado de madera de Amozoc, destacó la cercanía del gobernador, mientras que Guillermina Badillo Melo, representante de la marca Palmística, señaló que la feria permitió fortalecer el ingreso económico de las familias artesanas.

Asimismo, Ofelia Guzmán Mora, del proyecto gastronómico Reino de “Dabichos” de Tehuacán, reconoció el respaldo para visibilizar la cocina tradicional poblana y participar en espacios nacionales como el Tianguis Turístico de Acapulco.

Gobernador Alejandro Armenta en la Feria de Puebla. ı Foto: Cortesía

En el trayecto por la zona gastronómica y comercial, familias poblanas expresaron al gobernador Alejandro Armenta Mier que la feria “les encantó” y reconocieron el ambiente familiar que prevaleció durante las semanas de actividades. Entre muestras de afecto, obsequios artesanales, muéganos, helado tradicional y canciones dedicadas en memoria de su abuelita “Cholita”, el ejecutivo estatal compartió momentos de convivencia con visitantes y productores, además de adquirir artesanías elaboradas con fibra de nopal para regalarlas a las y los asistentes.

cehr