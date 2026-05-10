Guerrero refuerza presencia de seguridad en Chilapa tras conflicto en Tula; atiende a familias desplazadas

Ante las agresiones reportadas desde el pasado 7 de mayo en contra de comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, el gobierno de Guerrero reforzó la presencia de corporaciones de seguridad en las Bases de Operaciones Institucionales en las localidades de Colotepec, Chimaltepec y San Jerónimo Palantla.

Por la irrupción de un grupo de policías comunitarios, se reportó el desplazamiento de 96 personas, correspondientes a 60 familias, de Xicotlán, y de otras 10 familias de Tula, quienes son atendidas por el gobierno estatal.

Unidades dela Policía Estatal en Chilapa. ı Foto: Cortesía

Por acuerdo de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, se mantiene presencia permanente y coordinación interinstitucional en la zona, privilegiando el diálogo entre las comunidades y la atención a la población.

Asimismo, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros acudirá este lunes 11 de mayo al lugar para dar seguimiento a las acciones correspondientes.

Gobierno de Guerrero refuerza presencia de Policía Estatal en Chilapa. ı Foto: Cortesía

El funcionario indicó que a través de la Secretaría General de Gobierno se ha establecido comunicación con comisarios y autoridades comunitarias para buscar acuerdos mediante mesas de diálogo, además de convocar a la presidenta municipal de Chilapa de Álvarez, Mercedes Carballo Chino, a sumarse a la atención del conflicto.

Rodríguez Cisneros explicó que las Bases de Operaciones Institucionales están integradas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes mantienen labores de seguridad y vigilancia en la zona.

cehr