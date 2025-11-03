¿Cuántos hijos tuvo Carlos Manzo, el alcalde asesinado de Uruapan?

El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, sufrió un altercado este 1 de noviembre durante el Festival de Velas, mismo por el que perdió la vida en un hospital de la región.

Cuando Carlos Manzo se encontraba en la explanada de la Iglesia de la Inmaculada por una de las celebraciones por el Día de Muertos, el Festival de Velas, recibió una serie de disparos que resultaron mortales.

En el lugar fue abatido uno de los responsables de dicho asesinato, pero hasta el momento continúa sin ser identificado, asimimo, las autoridades apuntaron que continúan con las investigaciones para encontrar a los responsables.

Ante este hecho, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguraron que no habrá impunidad en el homicio de Carlos Manzo.

Este lunes el fiscal General de Justicia de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que, las primeras investigaciones que se están realizando para encontrar a los responsables del asesinato de Carlos Manzo, arrojaron que este estuvo planeado por al menos dos personas.

El asesinato de Carlos Manzo causó una gran conmosión en los habitantes de la región, por lo que aproximadamente más de 20 mil personas salieron a exigir justicia y que se frene la violencia en Michoacán.

¿Cuántos hijos tuvo Carlos Manzo?

Carlos Manzo estaba casado con Grecia Quiroz, quien además de su esposa es presidenta honorarioa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y con quien formó una familia.

Los detalles de la vida personal de Carlos Manzo y Grecia Quiroz son privados, sin embargo, se sabe que ambos tuvieron dos hijos, quienes en ocasiones les acompañaban a los eventos públicos, incluyendo el Festival de Velas.

Carlos Manzo y sus dos hijos ı Foto: Redes Sociales

Posterior al asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz dio un discurso durante el homenaje póstumo de su esposo, quien señaló que “aunque apgaron su voz, no apagarán esta lucha, no la apagarán porque seguiremos su legado, porque seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero”

Grecia Quiroz sostuvo que continuarán el trabajo de su esposo, Carlos Manzo, pues la ciudadanía de Uruapan “está cansada de tanta violencia, está cansada de que nos arrebaten a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestos niños”

Asimismo, Grecia apuntó que Carlos Manzo luchaba contra la delincuencia y violencia de la región “sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos hoy”.