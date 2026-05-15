EU pide triplicar acusaciones contra políticos mexicanos ligados al narco, según NYT

El Departamento de Justicia de Estados Unidos habría instruido a fiscales federales a incrementar las investigaciones y acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico, de acuerdo con un reporte publicado por The New York Times.

Según la publicación, el Subprocurador General Adjunto de EU, Aakash Singh, pidió durante una llamada con los 93 fiscales federales del país “triplicar” los casos contra funcionarios mexicanos señalados de colaborar con organizaciones criminales.

De acuerdo con el reporte, la estrategia también contemplaría utilizar cargos relacionados con terrorismo contra funcionarios presuntamente ligados a cárteles, luego de que la administración del presidente Donald Trump clasificara a varios grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras.

Departamento de Justicia de Estados Unidos ı Foto: AP

El NYT señaló que Singh habría afirmado que algunos funcionarios mexicanos utilizan sus cargos para proteger a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha publicado de manera oficial una transcripción o comunicado detallando dicha instrucción interna.

El reporte surge en medio de la tensión bilateral entre México y Estados Unidos por las investigaciones abiertas contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, en un mensaje a medios. ı Foto: Captura de video

En días recientes también se informó sobre la detención en Arizona de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien enfrenta cargos federales en Nueva York por presunta conspiración para narcotráfico y protección a integrantes de “Los Chapitos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas públicas suficientes contra funcionarios mexicanos señalados en esas investigaciones.

El tema ha escalado en el debate político nacional, donde partidos de oposición han exigido ampliar las investigaciones contra funcionarios presuntamente relacionados con el crimen organizado, mientras Morena ha acusado a la oposición de utilizar políticamente las indagatorias impulsadas desde Estados Unidos.

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MSL