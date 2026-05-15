‘Seguiremos denunciando a los narcopolíticos’: Alejandro Moreno

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se lanzó contra Morena y sus gobiernos luego de la entrega de Gerardo Mérida Sánchez a autoridades de Estados Unidos, al asegurar que su partido continuará denunciando a los “narcopolíticos” que, dijo, “están destruyendo” a México.

Desde Washington D.C., donde realizó una gira de tres días, el dirigente priista afirmó que su partido mantendrá una ofensiva política y de denuncia internacional.

“Lo que hay que hacer es tener carácter y determinación. No tener miedo, seguir denunciando a los narcopolíticos en México, a los narcopolíticos de Morena que están destruyendo nuestro país”, expresó Moreno Cárdenas en un video mensaje difundido en redes sociales al cierre de su visita a Estados Unidos.

El también senador aseguró que durante su estancia en Washington sostuvo “grandes reuniones” y logró “grandes avances”, aunque no detalló con quiénes se reunió ni los acuerdos alcanzados.

Les saludo desde Washington DC, en los Estados Unidos, donde tendremos reuniones importantes para seguir dando la batalla por la defensa de la democracia en México.



El PRI es la oposición que defiende la democracia con firmeza, carácter y valor, para que México tenga… pic.twitter.com/LNqF3ppecE — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 15, 2026

Las declaraciones del líder priista se producen en medio de la controversia generada por el caso de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, cuya entrega a autoridades estadounidenses ha provocado una nueva ola de críticas de la oposición contra el gobierno federal y Morena.

En los últimos días, distintos dirigentes y legisladores opositores han señalado que el caso exhibe presuntos vínculos y omisiones de autoridades mexicanas frente al avance de investigaciones relacionadas con el crimen organizado. En ese contexto, Alejandro Moreno acusó nuevamente a Morena de intentar minimizar los señalamientos y evitar pronunciarse sobre el tema.

El dirigente nacional del PRI ha sostenido en reiteradas ocasiones que su partido buscará llevar denuncias y posicionamientos a instancias internacionales para advertir sobre la situación de seguridad y violencia en México. Durante su mensaje desde Washington, insistió en que la oposición debe actuar “sin miedo” frente a lo que calificó como un deterioro institucional en el país.

Moreno Cárdenas también aprovechó su mensaje para reiterar que el PRI continuará señalando lo que considera fallas de la estrategia de seguridad federal, así como presuntos nexos entre actores políticos y grupos criminales. Sin embargo, no presentó pruebas adicionales sobre sus acusaciones contra integrantes de Morena.

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MSL