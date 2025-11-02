Uruapan despide a Carlos Manzo: ‘mataron al único que se atrevió a levantar la voz’ | VIDEO

Viuda de Carlos Manzo ofreció unas palabras en el homenaje póstumo al alcalde de Uruapan.

Uruapan se movilizó este domingo para despedir a Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal asesinado el 1 de Noviembre tras inaugurar el Festival de Velas, una celebración con motivo del Día de Muertos en Michoacán.

El cortejo fúnebre, encabezado por familiares de alcalde, partió de la funeraria San José con dirección a la Plaza Morelos, en el centro del municipio, donde realizaron un homenaje póstumo al “del sombrero michoacano”.

Durante las pompas fúnebres, marcadas por la exigencia de justicia, se escucharon consignas como “¡Carlos Manzo vive, y la lucha sigue!”, mientras la procesión, a la vez una clamorosa marcha de protesta, acompañó los restos del edil, que se expresaba sin reparos contra la delincuencia organizada, en una municipio en disputa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La multitud avanzó por calles del centro de Uruapan, escoltada por elementos de la Policía Municipal y con música de mariachi, mientras habitantes del municipio, entre aplausos, expresaron su apoyo a la familia del Carlos Manzo, que llegó a la presidencia municipal como candidato independiente en 2024.

Tras arribar a la explanada municipal, frente a la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en la zona centro de Uruapan, los asistentes expresaron su solidaridad con la esposa del alcalde, Grecia Quiroz García, al grito de “¡no estás sola!”.

Al ofrecer un mensaje, la viuda también defendió los ideales por los que luchó Carlos Manzo, a quien entre lágrimas, recordó como un hombre comprometido con la seguridad de Uruapan y cercano a la gente.

Grecia reiteró que la lucha de Manzo y “El Movimiento del Sombrero” no termina con su muerte, y que continuará como un proyecto enfocado en apoyar a sectores vulnerables.

“El pueblo es primero, hoy tengo, y tenemos, ese legado, de seguir apoyando a Uruapan, porque este gobierno independiente seguirá apoyando al sector más vulnerable , a todo aquel que lo necesite”, sostuvo.

El homenaje concluyó con un prolongado aplauso y la consigna “¡Viva Carlos Manzo!”.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, también asistió al sepelio, donde se reunió con familiares de Carlos Manzo para expresarles sus condolencias.

“Sé que su asesinato genera muchísima rabia e indignación, todos estamos consternados e indignados pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan", enfatizó el mandatario estatal.

