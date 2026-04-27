Ulises Mejía Haro impulsa el emprendimiento en jóvenes con charla en Universidad Autónoma de Durango

Con el objetivo de fortalecer la cultura emprendedora entre las juventudes, el diputado federal y empresario zacatecano, Ulises Mejía Haro, compartió con la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Durango la charla “ ABC de los negocios: el espíritu emprendedor ”, donde expuso herramientas prácticas para iniciar, consolidar y hacer crecer proyectos productivos desde una visión cercana al territorio.

Durante el encuentro, destacó que el emprendimiento es una vía para generar empleo, innovación y bienestar social, y subrayó que el éxito no depende de la suerte, sino de la preparación, la disciplina y la constancia. “Hoy necesitamos jóvenes que se atrevan a transformar ideas en oportunidades, con visión y compromiso desde su entorno”, expresó.

En la charla, se abordaron puntos clave como la claridad en la idea de negocio, la planeación estratégica, la disciplina financiera y la resiliencia ante los retos. También se resaltó el uso de herramientas digitales para ampliar mercados, así como la importancia de construir redes de apoyo que fortalezcan los proyectos y abran nuevas oportunidades.

Ulises Mejía Haro enfatizó que desde el Congreso de la Unión se impulsa una agenda para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando el acceso a financiamiento, capacitación y nuevos canales de comercialización, en coordinación con la visión de desarrollo económico que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con una sólida formación académica en administración de empresas y administración pública, que incluye dos licenciaturas, dos maestrías y un doctorado, así como una trayectoria empresarial de cerca de 20 años generando más de 150 empleos directos en Zacatecas en los sectores gastronómico y farmacéutico, Ulises Mejía Haro se ha consolidado como un promotor activo del emprendimiento. Como conferencista en temas de negocios, reiteró su compromiso de seguir impulsando a las juventudes para que conviertan sus ideas en proyectos productivos.

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JVR