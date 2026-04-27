Fortalece la cultura emprendedora

Ulises Mejía Haro impulsa el emprendimiento en jóvenes con charla en Universidad Autónoma de Durango

El diputado federal y empresario zacatecano, Ulises Mejía Haro, compartió herramientas prácticas para iniciar proyectos productivos con la comunidad universitaria

Ulises Mejía Haro impulsa el emprendimiento joven con charla en Universidad Autónoma de Durango.
Ulises Mejía Haro impulsa el emprendimiento joven con charla en Universidad Autónoma de Durango. Foto: Especial.
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La Razón Online

Con el objetivo de fortalecer la cultura emprendedora entre las juventudes, el diputado federal y empresario zacatecano, Ulises Mejía Haro, compartió con la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Durango la charla “ABC de los negocios: el espíritu emprendedor”, donde expuso herramientas prácticas para iniciar, consolidar y hacer crecer proyectos productivos desde una visión cercana al territorio.

Durante el encuentro, destacó que el emprendimiento es una vía para generar empleo, innovación y bienestar social, y subrayó que el éxito no depende de la suerte, sino de la preparación, la disciplina y la constancia. “Hoy necesitamos jóvenes que se atrevan a transformar ideas en oportunidades, con visión y compromiso desde su entorno”, expresó.

En la charla, se abordaron puntos clave como la claridad en la idea de negocio, la planeación estratégica, la disciplina financiera y la resiliencia ante los retos. También se resaltó el uso de herramientas digitales para ampliar mercados, así como la importancia de construir redes de apoyo que fortalezcan los proyectos y abran nuevas oportunidades.

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Ulises Mejía Haro enfatizó que desde el Congreso de la Unión se impulsa una agenda para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando el acceso a financiamiento, capacitación y nuevos canales de comercialización, en coordinación con la visión de desarrollo económico que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con una sólida formación académica en administración de empresas y administración pública, que incluye dos licenciaturas, dos maestrías y un doctorado, así como una trayectoria empresarial de cerca de 20 años generando más de 150 empleos directos en Zacatecas en los sectores gastronómico y farmacéutico, Ulises Mejía Haro se ha consolidado como un promotor activo del emprendimiento. Como conferencista en temas de negocios, reiteró su compromiso de seguir impulsando a las juventudes para que conviertan sus ideas en proyectos productivos.

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JVR

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