Reportan enfrentamiento armado y ataques con drones en Tecoanapa, Guerrero

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal acudieron a Tecoanapa tras el reporte de un enfrentamiento.

Un enfrentamiento entre civiles armados movilizó a autoridades de los tres niveles de gobierno en el municipio de Tecoanapa, ubicado en la región de la Costa Chica, donde se reportó el hallazgo de presuntos artefactos explosivos que habrían sido lanzados con drones.

A través de Facebook, el gobierno de Tecoanapa informó que los hechos se registraron en la comunidad El Charco, a donde acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Policía Estatal y la Policía Municipal “para verificar la situación y salvaguardar la seguridad de la población”.

Indicó que no se registraron personas lesionadas ni fallecidas tras lo que calificó como un “presunto hecho”, y agregó que solicitará al gobierno de Guerrero investigar los hechos.

“Las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación permanente para atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo la tranquilidad de las familias, reiterando su compromiso de actuar con responsabilidad y prontitud”, añadió el Ayuntamiento.

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cehr