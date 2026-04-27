En Guanajuato, protegen a la industria del calzado con su exclusión del Recinto Fiscalizado Estratégico.

En un esfuerzo conjunto, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal dan pasos firmes en la defensa de la industria del calzado en Guanajuato. Este día, autoridades estatales, federales, municipales y representantes del sector productivo anunciaron la exclusión del sector calzado del régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico, una medida que fortalece la competitividad de la industria y protege los empleos de miles de familias guanajuatenses.

Este anuncio representa el resultado de meses de diálogo, análisis técnico y trabajo coordinado entre la industria y los distintos órdenes de gobierno, quienes han sumado esfuerzos para atender una de las principales demandas del sector y garantizar condiciones más justas para las y los productores.

En este contexto, la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció la disposición del Gobierno Federal y reiteró el compromiso de seguir trabajando en equipo para defender a una industria que da identidad, empleo y desarrollo a Guanajuato.

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“Es unidos, haciendo equipo, como podemos lograr que las cosas pasen para la industria que tanta identidad le genera a nuestro estado. Desde el primer momento acompañamos este gran esfuerzo de defender al sector del calzado en Guanajuato”, enfatizó la Gobernadora.

La Mandataria estatal también agradeció la apertura y disposición del Gobierno Federal para escuchar a la industria y construir soluciones conjuntas.

“Hoy le decimos a la industria y a la gente trabajadora de Guanajuato que aquí tienen a un gobierno que seguirá siendo gestor y vocero, trabajando de la mano con la Federación para impulsar este sector que da identidad a nuestro estado”, refrendó la Titular del Ejecutivo.

Asimismo, destacó que, aunque se avanza en la protección del sector, el trabajo continuará para garantizar que estas medidas se reflejen en la operación diaria de las aduanas y en condiciones reales de competencia.

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y de la Cámara de la Industria Nacional del Calzado (CANAICAL), Juan Carlos Cashat Usabiaga, explicó que esta medida permitirá frenar el uso indebido de esquemas aduaneros que facilitaban la entrada irregular de calzado al país, afectando directamente a la industria nacional.

Detalló que entre 2023 y 2025 se registró un incremento cercano al 1,999.93 por ciento en el ingreso de calzado ilegal, una situación que no correspondía al comportamiento normal del mercado.

“Este es un freno muy a tiempo. La exclusión del calzado de este régimen es indispensable para defender los empleos y la competitividad de nuestra industria”, dijo Cashat Usabiaga.

Señaló que este logro es resultado del trabajo técnico y de gestión realizado por las cámaras empresariales en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La Presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez, reconoció el esfuerzo del sector y subrayó que la industria del calzado forma parte del ADN de la ciudad y del estado.

“Hoy estamos dando un paso firme hacia un piso parejo. Este problema no es nuevo, pero hoy vemos voluntad para atenderlo y trabajar en conjunto por la industria que ha puesto a León en los ojos del mundo”, apuntó la Presidenta de León.

En representación de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Jesús Alberto Hernández Aguirre, destacó que el fortalecimiento de la industria del calzado es una prioridad nacional, por su impacto en el empleo y en la economía regional.

“La industria del calzado es una actividad estratégica, intensiva en empleo y con profundo arraigo regional. Las puertas de la Secretaría de Economía están abiertas para seguir trabajando de la mano con este sector”.

La exclusión del calzado del régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico representa un paso importante para proteger la industria local, defender los empleos y fortalecer el crecimiento económico del estado.

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JVR