¿Quien es Chingu Amiga? Edad, estatura y religión

Detrás del carisma y las risas que genera en TikTok y YouTube, Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, esconde una historia de resiliencia. Nacida en Busan, Corea del Sur, Sujin llegó a México no solo para compartir su cultura, sino para buscar una segunda oportunidad de vida lejos del agotamiento extremo que vivió en su país natal.

Aunque muchos se preguntan cuál es la edad real de la influencer que parece tener una energía inagotable, sus datos básicos revelan que tiene 35 años, habiendo nacido el 3 o 4 de abril de 1991. En cuanto a su complexión física, mide aproximadamente 1.65 metros de estatura.

Antes de llegar a México hizo paradas por otros países de Latinoamérica ı Foto: Redes soaciales

¿Cuál es su religión?

Si hablamos de sus creencias personales, Sujin ha optado por mantener este aspecto de su vida en privado. No ha declarado profesar ninguna religión de manera pública o activa.

Sin embargo, ha mencionado que su familia, al igual que muchas en Corea del Sur, sigue tradiciones influenciadas por el confucianismo, el cual funciona más como un sistema ético y social que como una religión institucional.

¿Qué estudió Chingu Amiga?

Antes de convertirse en una estrella de internet, Sujin se formó para el mundo corporativo con una educación de alto nivel en su país, egresando de la Universidad Myongji en Seúl con una licenciatura en Administración de Empresas.

Además de su formación de grado, cuenta con estudios de maestría y experiencia en programas de intercambio internacional.

Sin embargo, su trayectoria profesional estuvo marcada por entornos de alta exigencia que eventualmente le provocaron una hospitalización por burnout (agotamiento extremo), situación que se convirtió en el motor principal para mudarse a México en busca de una vida más equilibrada.

Éxito y reconocimientos

Lo que comenzó como un canal para impartir clases de coreano se transformó en un fenómeno cultural. Su forma de narrar el “choque cultural” entre Corea y México la ha llevado a ganar prestigiosos premios:

Eliot Awards 2024: Reconocida como Líder Digital del Año.

MTV MIAW 2023: Ganadora del premio “Comedy Boss”.

Hoy, Chingu Amiga no solo es una creadora de contenido, sino un puente cultural que utiliza el humor para unir dos mundos tan distantes como el asiático y el latino, demostrando que, a veces, es necesario cruzar el mundo para encontrar la verdadera felicidad.

Y todo parece indicar que lo ha conseguido, con su exitosa carrera en redes y su próxima boda, Chingu Amiga está mejor que nunca.