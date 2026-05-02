Chingu Amiga se casa: así fue su pedida de mano

Luego de años de relación, Su está comprometida

Sujin Kim, la carismática creadora de contenido conocida como Chingu Amiga, anunció su compromiso con el oaxaqueño Rodrigo Vázquez.

El emotivo momento, que ya se ha vuelto tendencia en plataformas como TikTok y YouTube, ocurrió en el estado de Oaxaca, rodeado de música local, familiares y una sorpresa que dejó a la influencer sin palabras.

Compartió emocionada la surcoreana, quien ha ganado millones de seguidores gracias a su contenido sobre el contraste cultural entre Corea y México.

Con tradición Oaxaqueña se celebró el compromiso ı Foto: Redes sociales

Rodrigo convenció a Sujin de viajar a Oaxaca con el pretexto de realizar una entrevista con una wedding planner mexicana.

El objetivo, supuestamente, era que la influencer aprendiera cómo se organizan las bodas en el país y cómo se hacen las pedidas de mano tradicionales.

Sin embargo, en medio de la grabación, Rodrigo se mostró notablemente nervioso y, con el respaldo de cómplices y familiares, cambió el guion.

“Lo que no sabía es que ¡yo iba a ser la protagonista!”, confesó Sujin en sus redes.

En el video compartido por la pareja, se observa el momento en que Rodrigo se hinca y le dedica unas palabras profundas:

“Desde que te conocí esta vida ha sido una aventura... transformas mi vida de formas increíbles. Sujin Kim, ¿te quieres casar conmigo?”.

La reacción de Chingu Amiga fue de absoluto shock. Entre gritos de sorpresa y lágrimas, solo alcanzó a decir: “Pero me hubieras dicho”, a lo que Rodrigo respondió con ternura: “Amor, las cosas pasan así en la vida”.

Tras el “sí”, la celebración se tornó en un ambiente festivo y multicultural con la presencia de un grupo musical local.

Luego del mayor momento de celebración y fiesta, al momento se le sumó un ritual propio de la cultura Zapoteca. Encendiendo una vela y recitando algunas palabras para iluminar y guiar su camino juntos.

Su admitió que, aunque siempre imaginó cómo reaccionaría ante un momento así, la realidad la superó por completo. Confesando que se quedó en shock y que no podía procesar el momento.

Este compromiso marca un hito en la vida personal de la creadora de contenido, quien ha formado un vínculo inquebrantable con México.

Ahora, sus millones de “chingus” esperan con ansias los detalles de lo que promete ser una boda llena de tradiciones coreanas y mexicanas.