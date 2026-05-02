¿A qué hora y dónde ver el concierto de Shakira en Copacabana desde México?

La playa de Copacabana en Río de Janeiro se prepara para recibir a Shakira en un espectáculo histórico que forma parte del festival Todo Mundo no Rio. El evento será totalmente gratuito y busca reunir a más de dos millones de personas, quienes viajarán de distintas partes de Brasil y del mundo para corear éxitos como “Antología”, “Pies Descalzos” y “Te Felicito”.

La artista colombiana conquistará esta noche al público; si quieres ser testigo de esto, en La Razón te contamos a qué hora y dónde ver el concierto de La Loba.

¿A qué hora y dónde ver el concierto de Shakira en Copacabana desde México?

El concierto masivo de Shakira en la playa de Copacabana, en Brasil, se realizará este sábado 2 de mayo de 2026. El horario depende del lugar en el que te encuentres; en Río de Janeiro iniciará a las 21:45 horas.

TE RECOMENDAMOS: Sueño para los fans 31 Minutos reunió 230 mil asistentes en su espectacular concierto en el Zócalo

Mientras que, si te ubicas en México, el horario del show es a las 18:45 horas (hora del centro del país).

Podrás ver la presentación de la cantante colombiana a través de TV Globo y Multishow (señales de televisión brasileñas). Otra opción es Globoplay, una plataforma de streaming disponible en varios países y puede descargarse a través de Google Play.

Shakira ı Foto: IG shakira

Otros artistas que han dado conciertos en Copacabana

La playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, se ha convertido en un escenario icónico para megaconciertos gratuitos.

La cantante estadounidense Madonna se presentó en 2024 y las autoridades estimaron que 1.6 millones de personas asistieron. Además, la intérprete Lady Gaga dio un show masivo en 2025, que tuvo una asistencia aproximada de 2.1 millones.

Este 2 de mayo, en el concierto de Shakira, se esperan más de 2 millones de personas en Copacabana. La cantante colombiana podría incluir en su presentación a invitados especiales como Caetano Veloso y Maria Bethânia.

No es la primera vez que la La Loba protagonizará un evento masivo. El 1 de marzo de este año la artista dio un show en el Zócalo de la Ciudad de México; autoridades de la capital mexicana estimaron que unas 400 mil personas asistieron.