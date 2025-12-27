Avioneta publicitaria se estrella en el mar frente a playa de Copacabana, Brasil | VIDEO

Una avioneta utilizada para publicidad aérea se desplomó este sábado 27 de diciembre en el mar frente a la playa de Copacabana, al sur de Río de Janeiro, en Brasil, y el cuerpo del piloto fue localizado horas después.

De acuerdo con medios brasileños, el accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas, cuando la aeronave, una Cessna 170A con matrícula PT-AGB propiedad de la empresa Visual Propaganda Aérea, se desplomó en la zona de playa a la altura de la calle Santa Clara.

Avião que levava faixa publicitária caiu no mar de Copacabana no início da tarde deste sábado (27).



O acidente ocorreu por volta das 12h30, e o Quartel do Corpo de Bombeiros de Copacabana foi acionado quatro minutos depois.

A corporação informou que um corpo foi localizado. pic.twitter.com/l4sPii3Tzy — 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝔽𝕒𝕥𝕠𝕤 (@inter_fatos) December 27, 2025

Al lugar arribó personal de bomberos, y para la búsqueda del piloto utilizaron motos acuáticas, equipos de buceo y un helicóptero. Alrededor de las 15:00 horas, los equipos de emergencias encontraron un cuerpo, que trasladaron para su identificación.

Según el subprefecto de la zona sur, Bernardo Rubião, “era el primer vuelo del piloto en este tipo de aeronave” , y que al momento del incidente era el único tripulante de la unidad.

Testigos citados por el diario O Globo señalan que este tipo de avionetas suele sobrevolar la franja costera con fines publicitarios; sin embargo, en este caso la aeronave se encontraba más lejos mar adentro al momento del accidente . Una mujer relató al medio que escuchó un fuerte estruendo, seguido por la caída de la pancarta publicitaria.

De acuerdo con un comunicado de las autoridades locales citado por O Globo, la empresa Visual Propaganda Aérea cuenta con permiso para realizar publicidad aérea, pero no tenía autorización para la campaña de este sábado , por lo que recibirá una multa.

El piloto fue identificado como Luiz Ricardo Leite de Amorim, según un comunicado de la firma rescatado por el diario Extra, en el que se aseguró que la aeronave contaba con el mantenimiento y las certificaciones correspondientes, y que se encuentran colaborando las autoridades para esclarecer las causas del accidente.

