VIDEO de la inspectora de Calama atacada por un estudiante

Este viernes 27 de marzo se registró una tragedia al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, en Calama, Chile, pues un estudiante agredió con arma blanca a una inspectora, y todo quedó registrado en video.

La inspectora de 59 años de edad de nombre María Victoria Reyes perdió la vida tras el ataque que; de acuerdo con un cuaderno que encontró la Policía de Investigaciones (PDI), el estudiante estuvo planeándolo durante cuatro meses.

De acuerdo con la información que se conoce, el joven de 18 años de edad planeaba asesinar a los menores de edad del instituto, con la finalidad de “liberarlos de la soledad de la adultez”, pero posteriormente decidió que atacaría a todas las personas presentes en el colegio para después quitarse la vida.

Los Carabineros de Chile fueron los encagados de detener al estudiante de iniciales H.M.L de 18 años de edad que atacó con arma blanca a la inspectora de Calama, por quien realizaron un velatón el pasado sábado 28 de marzo en el colegio.

María Victoria Reyes, inspectora de Calama asesinada el pasado 27 de marzo ı Foto: Redes Sociales

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert informó que además del lamentable fallecimiento de la inspectora, tres estudiantes también fueron agredidos, y otra inspectora se encuentra en situacion grave.

“Vamos a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Debemos ser capacer de dar seguridad, no solamente a los niños que están en los colegios, sino que también a los profesores, a los inspectores” dijo Steinert en conferencia de prensa.

Precisó que se tiene un proyecto de ley para que se puedan instalar “elementos tecnológicos importantes” que permitan la detección de armas blancas en la entrada de los colegios, con la finalidad de evitar una tragedia similar.

La Ministra de Seguridad Trinidad Steinert anunció que interpondrá una querella por el brutal ataque registrado en un colegio en Calama por el cual falleció una inspectora. pic.twitter.com/TYwKGZ9Ayp — Ministerio de Seguridad Pública de Chile (@minsegpublicacl) March 27, 2026

Apuntó que por parte del Ministerio de Seguridad emitirán una querella por el delito de homicidio consumado y homicidio frustrado; así como de los ilícitos que correspondan, y que la brigada de homicidios es la encargada de recabar la información necesaria para la correcta imputación de los delitos.

De acuerdo con Atentos Chile, la nueva audiencia para el joven acusado por el ataque a la inspectora se fijó para este martes 31 de marzo, debido a que la Fiscalía requiere contar con las pericias técnicas e informes médicos correspondientes, mismos que aún no están disponibles.

Video del ataque a la inspectora de Calama

En redes sociales y medios chilenos se compartieron videos sobre el ataque propiciado por el estudiante de Calama a las personas que se encontraban dentro del colegio.

En uno de estos se puede observar cómo sale una persona con el rostro cubierto y rosea gas a una mujer que se encuentra en la entrada del baño del instituto, y posteriormente se dirige corriendo hacia la parte interior del colegio.

Otro video revela el momento en el que el joven se dirige a la inspectora para propiciar el ataque, y posteriormente este es derribado por un grupo de estudiantes con la finalidad de retirarle el arma con la que hirió a la trabajadora del colegio.

VIDEO de la inspectora de Calama ı Foto: Captura de pantalla

En un tercer video tomado desde otro ángulo se puede observar que uno de los estudiantes tomó el arma blanca con la que se realizó el ataque, mientras que el estudiante que atacó a la inspectora está siendo sujetado en el suelo.

Tres de los estudiantes que intervinieron para detener el ataque resultaron heridos al igual que otra inspectora, quien también se encuentra en situación grave, de acuerdo con el informe otorgado por las autoridades.

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