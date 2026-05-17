Yulixa Toloza: ¿Quién es y qué le pasó? | VIDEOS

El 13 de mayo se registró la desaparición de Yulixa Toloza, una mujer colombiana que se sometió a una loposucción al sur de Bogotá, y luego de someterse al procedimiento estético, no ha podido ser localizada por sus familiares y amigos.

Yulixa Toloza se realizó dicha intervención en la Clínica Beauty Láser, ubicada en la localidad de Tunjelito del barrio Venecia, la cual no cuenta con los permisos sanitatios necesarios para operar; de acuerdo con la información de medios locales.

Los familiares y amigos de Yulixa la acompañaron a la clínica, y fue una de sus amigas quien alertó que esta no respondía con regularidad a los mensajes después de haber sido sometida al tratamiento estético.

Caso Yulixa Toloza ı Foto: Redes Sociales

Cuando acudieron a recoger a Toloza después de la liposucción, pudieron percatarse que esta no se encontraba en el lugar, por lo que pidieron al personal información sobre su paradero, misma que no ha sido otorgada hasta el momento.

Este caso ha causado indignación entre los internautas, pues se dio a conocer que las personas responsables de la clínica cortaron la comunicación con los familiares y amigos de Yulixa.

Además de esto, en redes sociales y en medios nacionales comenzaron a circular videos que parecen ser clave para conocer el paradero de la mujer, quien pagó aproximadamente 3 millones de pesos colombianos por la intervención estética.

Caso Yulixa Toloza ı Foto: Redes Sociales

Videos de Yulixa Toloza

En redes sociales circulan videos de Yulixa Toloza después de la cirugía, quien se encuentra sentada sobre una camilla. La mujer de 52 años de edad se ve notablemete en mal estado, con un tono de piel pálido y dificultades para respirar.

En otro video se puede ver que Yulixa se cayó al piso de la clínica, y es asistida por personal del lugar para poder ponerla de pie y colocarla de vuelta en una camilla.

YULITZA TOLOSA, ENTRÓ VIVA Y LA DESAPARECIERON



LAS CLÍNICAS DE GARAJE SE HAN CONVERTIDO EN ESPACIOS DE MUERTE pic.twitter.com/wBhKMjKZm8 — 𝗪𝗜𝗟𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗔𝗭𝗔 (@Wilson_Suaza_) May 15, 2026

Pero sin duda alguna el video que ha provocado más duda sobre la posible ubicación de Yulixa Toloza es uno en donde se puede ver que dos hombres sacan a la mujer de 52 años de edad de la presunta clínica arrastrándola para meterla a un automóvil.

Caso Yulixa Toloza ı Foto: Redes Sociales

Las amigas de Yulixa informaron que lleva al menos cuatro días desaparecida, por lo que pidieron a las autoridades correspondientes que les brinden apoyo para realizar la búsqueda de Toloza.

Asimismo, estas informaron que Yulixa Toloza les envió mensajes vía WhatsApp alrededor de las 20:54 horas, en los que les indicaba que iba de camino a su casa, pero más tarde les indicó que iba camino a un hospital y que no contaba con batería en su teléfono.

Las redes sociales de la clínica en la que Yulixa Toloza se sometió a una liposucción se encuentran activas, y en las publicaciones los internautas están reaccionando con indignación, pues les cuestionan sobre el paradero de la mujer colombiana y los señalan como responsables de su desaparición.

#ATENCIÓN🚨| Revelan video del momento exacto en el que dos hombres sacan alzada a Yulixa Toloza de la estética en donde le fue realizado el procedimiento. Desde ese momento, se desconoce su paradero⬇️ pic.twitter.com/hu1oV2130s — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 16, 2026

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