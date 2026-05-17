Se estrellan aviones de combate de EU durante espectáculo aéreo en Idaho | VIDEO

Colisionan en el aire aviones EA18-G Growler de la Armada de Estados Unidos.

Dos aviones de la Marina de Estados Unidos colisionaron en el aire este domingo durante un espectáculo aéreo al oeste de Idaho. Los cuatro tripulantes lograron eyectarse y se encuentran ilesos.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:10 horas en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, durante el segundo día del espectáculo aéreo Gunfighter Skies, cuando dos aviones EA18-G Growler realizaban una demostración.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que las aeronaves vuelan cerca antes de colisionar en el aire, antes de desplomarse al suelo simultáneamente en una violenta explosión que elevó densas columnas de humo negro.

Tripulantes se encuentran a salvo tras eyectarse

Mientras las aeronaves se precipitaban, los cuatro tripulantes lograron eyectarse y fueron captados mientras descendían del cielo en paracaídas. Todos se encuentran en condición estable, informó la base militar en su cuenta de Facebook.

En otra grabación se aprecia el humo negro al fondo de un hangar, ante la mirada de asistentes al espectáculo.

De acuerdo con la comandante Amelia Umayam, portavoz de las Fuerzas Aéreas Navales de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, los tripulantes pertenecen al Escuadrón de Ataque Electrónico Ciento Veintinueve (VAQ-129), con base en Whidbey Island, estado de Washington.

Por separado, Kim Sykes, directora de marketing de Silver Wings of Idaho, empresa que colaboró ​​en la organización de la exhibición aérea, informó a Associated Press que nadie en la base resultó herido.

“Todos están a salvo y creo que eso es lo más importante”, afirmó.

Cancelan espectáculo aéreo e investigan incidente

En tanto, el Departamento de Policía de Mountain Home informó que el resto del espectáculo aéreo fue cancelado después del accidente y exhortó a no acercarse a la zona.

La base de Mountain Home permaneció cerrada mientras servicios de emergencia atendían el incendio derivado del desplome de los aviones.

“Una investigación en curso y pronto se publicarán más detalles a medida que estén disponibles”, informó la Base de la Fuerza Aérea.

El Gunfighter Skies es un espectáculo aéreo de dos días que presenta aviones antiguos, así como equipos de exhibición aérea de la Armada y la Fuerza Aérea. La edición de este 2026 fue la primera en celebrarse en ocho años, luego de que en 2018, el piloto de un ala delta murió durante un accidente.

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cehr