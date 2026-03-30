Alumno desata tiroteo en escuela de Argentina y mata a su compañero | VIDEO

Este lunes se registró un tiroteo al interior de la Escuela Normal Superior Número 40 Mariano Moreno, ubicada en el departamento de San Cristóbal de la provincia de Santa Fe, Argentina.

Un estudiante de 15 años de edad ingresó a la institución por la mañana de este lunes con una escopeta, y con dicha arma de fuego hirió a algunos estudiantes y asesinó a uno de ellos, quien tan solo tenía 13 años de edad.

En uno de los videos que circulan en redes sociales; que fueron tomados por los estudiantes, se puede observar el momento en el que un chico comienza a disparar desde la planta baja de manera indiscriminada.

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Mientras que en otro se puede observar y escuchar el miedo y desesperación de los estudiantes que se encontraban en el patio, quienes comienzan a correr para salir de la Escuela Normal de San Cristóbal.

VIDEO del ataque en Escuela Normal de San Cristóbal ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué ocurrió en la Escuela Normal de San Cristóbal?

El testimonio de una de las estudiantes devela el momento exacto del ataque, pues esta relata que cuando sonó el timbre para izar la bandera y se encontraban bajando para realizar dicha actividad un “chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar.”

De acuerdo con la información de medios locales, el estudiante de 15 años de edad habría detonado el arma de fuego alrededor de unas cuatro o cino veces alrededor de las 07:15 horas de este lunes.

El secretario de Gobierno de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, confirmó el ataque de este lunes, y dijo que “el agresor sacó una escopeta de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años.”

🚨 #URGENTE 🚨 Un alumno de 15 años entró armado a la Escuela N°40 "Mariano Moreno", mató a un compañero (la víctima tendría 13 años) e hirió a varios.



📍 Ocurrió en la ciudad de San Cristóbal, en Santa Fe.#argentina #santafe #video #viral #videoviral #videosvirales pic.twitter.com/OBilzdW2ri — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) March 30, 2026

Dos estudiantes fueron trasladados al Hospital Regional de Rafaela Jaime Ferré; uno de 13 años de edad que será trasladado al Hospital Alassia para recibir una mejor atención, y uno de 15 años de edad que no presenta heridas de gravedad.

La víctima mortal del ataque armado de este lunes tenía 13 años de edad y cursaba el primer año en la institución, mientras que el agresor cursaba el tercer año en la Escuela Normal.

Un asistente escolar logró detener al atacante para evitar que este continuara hiriendo a más personas, el atacante posteriormente fue trasladado a una comisaría local en donde permanece bajo custodia.

La investigación sobre este ataque será realizada por el fiscal Mauricio Espinoza, quien dijo que aún no se sabe si el ataque fue premeditado, y aseguró que el arma de fuego no pertenecía al estudiante.

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