Gobierno acompaña retorno de 118 personas desplazadas a Xicotlán, en Chilapa

Autoridades federales y estatales iniciaron el retorno de familias desplazadas a sus comunidades en el municipio de Chilapa, bajo un operativo de seguridad encabezado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, luego de que en días pasados se registraran enfrentamientos armados, narcobloqueos y desplazamientos forzados en la región de la Montaña baja de Guerrero.

La Secretaría de Gobernación informó que el regreso de las familias se realiza tras garantizar “un esquema de seguridad y vigilancia en la zona”, luego de la crisis provocada por la disputa entre los grupos criminales de “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, conflicto que generó el desplazamiento de decenas de personas y comunidades aisladas por bloqueos carreteros.

Regresan 118 personas a Xicotlán

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, acompañó personalmente el retorno de 118 personas, entre ellas mujeres, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, a la comunidad de Xicotlán, en vehículos de las distintas dependencias involucradas.

Durante la jornada, las familias recibieron colchonetas, cobijas, alimentos, artículos de higiene e insumos de primera necesidad como parte del apoyo humanitario desplegado por los gobiernos federal y estatal.

Los pobladores de Xicotlán, en #Chilapa, #Guerrero, retornan a su comunidad bajo un esquema de seguridad y vigilancia. Se les proporcionan insumos de primera necesidad, alimentos y atención psicológica. 🇲🇽 @Claudiashein @Defensamx1 @Gob_Guerrero @EvelynSalgadoP @CEAVmex pic.twitter.com/laDXoCBB8A — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 14, 2026

Además, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) brindó asistencia psicológica y contención emocional a las personas afectadas por la violencia, particularmente a quienes abandonaron sus hogares durante los ataques y enfrentamientos registrados en la región.

Realizarán censo de viviendas afectadas

Las autoridades señalaron que las mesas de diálogo y trabajo continuarán activas para garantizar que el retorno de las familias ocurra “en condiciones de seguridad y sea permanente”.

Como parte de las acciones de recuperación, también iniciará un censo de viviendas afectadas por la violencia para apoyar en las labores de reconstrucción y la entrega de enseres domésticos a las familias que lo requieran.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) establecerá además un corredor seguro para garantizar el libre tránsito de habitantes hacia la cabecera municipal y permitir el ingreso de suministros a las comunidades de la zona.

Desplazamiento forzado de Chilapa, por violencia

En los últimos días, la región de Chilapa vivió una nueva escalada de violencia ligada a la disputa territorial entre grupos criminales y comunitarios.

De acuerdo con reportes oficiales y denuncias de habitantes, comunidades como Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán fueron atacadas con armas de alto poder e incluso drones con explosivos, situación que provocó el desplazamiento masivo de familias indígenas nahuas.

Elementos de la Policía Estatal en Chilapa. ı Foto: Especial.

Ante la emergencia, el Gobierno Federal desplegó más de mil 200 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, además de helicópteros, ambulancias y personal médico para recuperar el control de la región y restablecer el acceso a servicios básicos y carreteras.

En las tareas de acompañamiento para el retorno de las familias también participaron la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; y el secretario técnico de la Mesa Estatal de Paz, Héctor Ocampo Popoca.

El Gobierno Federal ha insistido en que la prioridad es evitar una nueva escalada de violencia y consolidar acuerdos comunitarios que permitan mantener condiciones de paz y seguridad en la región.

#SEGOBInforma 📢

Gobiernos federal y estatal acompañan retorno de desplazados a sus hogares



Comunicado 📄 https://t.co/ILE72x7W99 pic.twitter.com/Zjb4omD1Yn — Gobernación (@SEGOB_mx) May 14, 2026

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cehr