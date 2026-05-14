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Rosa Icela Rodríguez afirma que familias desplazadas en Chilapa retornaron a sus comunidades

Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este jueves que las familias desplazadas en Chilapa, Guerrero, comenzaron el retorno a sus comunidades

El retorno de las familias.
El retorno de las familias. Foto: @rosaicela_.
Por:
La Razón Online

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este jueves que las familias desplazadas en Chilapa, Guerrero, comenzaron el retorno a sus comunidades.

“Con apoyo del @GobiernoMX, las familias desplazadas en #Chilapa, #Guerrero, comienzan el retorno a sus comunidades”, escribió la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez en redes sociales.

Autoridades federales y estatales de Guerrero ingresaron a las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, en Chilapa de Álvarez, donde ofrecieron seguridad, ayuda humanitaria y la instalación de mesas de diálogo para pacificar la zona, tras la crisis de violencia y desplazamientos provocada por la disputa entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, en la región de la Montaña Baja.

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Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, recorrieron las comunidades afectadas junto con integrantes de la Mesa de Paz estatal para atender directamente a familias desplazadas y escuchar sus demandas.

“Desde el Gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos. Ésos deben ser los principios rectores para la atención a la ciudadanía y la construcción de paz”, expresó ayer Rosa Icela Rodríguez.

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FGR

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