Segob y Guerrero atienden en Chilapa a los desplazados

Autoridades federales y estatales de Guerrero ingresaron a las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, en Chilapa de Álvarez, donde ofrecieron seguridad, ayuda humanitaria y la instalación de mesas de diálogo para pacificar la zona, tras la crisis de violencia y desplazamientos provocada por la disputa entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, en la región de la Montaña Baja.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado, recorrieron las comunidades afectadas junto con integrantes de la Mesa de Paz estatal para atender directamente a familias desplazadas y escuchar sus demandas.

“Desde el Gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos. Ésos deben ser los principios rectores para la atención a la ciudadanía y la construcción de paz”, expresó Rodríguez Velázquez.

ROSA ICELA Rodríguez y Evelyn Salgado, ayer, en diálogo con habitantes de la zona ı Foto: Especial

La visita ocurre luego de varios días de enfrentamientos armados, narcobloqueos y desplazamientos forzados en comunidades indígenas nahuas de Chilapa, situación que obligó al despliegue de más de mil 200 elementos del Ejército, Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal para recuperar el control de la región.

Durante el recorrido, las autoridades dialogaron con las familias desplazadas que permanecen refugiadas en Alcozacán y Coatzingo, a quienes ofrecieron atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad.

Además, los gobiernos federal y estatal anunciaron la creación de un corredor seguro para permitir el acceso de víveres y garantizar el traslado de personas en las zonas afectadas por el conflicto.

También se comprometieron a reinstalar las Bases de Operaciones Interinstitucionales con presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, GN y Policía Estatal, así como el envío de brigadas para incorporar a la población a programas sociales de Bienestar.

“Se organizarán ferias de servicios y trámites a partir de la próxima semana, con la participación de instancias de los gobiernos federal y estatal, así como el Tianguis del Bienestar”, informaron.

Como parte de la estrategia de pacificación, el Gobierno propuso establecer una mesa de diálogo entre comisarios ejidales y autoridades federales y estatales para construir acuerdos que permitan restablecer la convivencia.

“Para el Gobierno de México es fundamental mantener abiertos estos puentes de comunicación, porque estamos convencidos de que el diálogo permanente ayuda a resolver los conflictos y también a preservar la paz”, sostuvo la titular de Gobernación, quien insistió en que la prioridad es evitar una mayor escalada de violencia y garantizar condiciones de seguridad para las comunidades afectadas.

“La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos”, subrayó la funcionaria.

El objetivo es pacificar con diálogo, dice la Presidenta

› Por Yulia Bonilla

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum comentó que la problemática que enfrenta Chilapa, Guerrero, cuya población civil padeció por un asedio por enfrentamientos entre grupos armados, es “específica” y, ante ello, la prioridad del Gobierno será la de pacificar por medio del diálogo.

En una actualización del conflicto que afectó a la Montaña Baja del estado seis días atrás, comentó que el martes se retiraron los bloqueos por medio del diálogo y la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional ingresaron para llevar alimentos e insumos a las personas desplazadas por la violencia, así como trasladar a los heridos a hospitales, de los cuales todos son reportados como estables.

Subrayó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se mantiene en la comunidad, en coordinación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y que la Federación y el gobierno estatal consiguieron ingresar a la zona para atender la violencia, no se retirarán y se buscará su permanencia.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en conferencia del 13 de mayo 2026 ı Foto: Especial

Describió la situación en Chilapa como una “problemática específica”, en donde la presencia de grupos delincuenciales no es el único inconveniente, sino también los conflictos entre organizaciones sociales y las guardias comunitarias.

“Es una problemática específica la que existe ahí, sí hay grupos delictivos, pero también hay organizaciones sociales y también hay guardias comunitarias. Entonces, el objetivo, primero que nada, es pacificar mediante el diálogo”, declaró.

Mencionó que si hay un vínculo delincuencial en este conflicto, se debe abrir una indagatoria, siempre y cuando la prioridad se mantenga en garantizar paz.

“Si hay algún asunto criminal que tenga que investigarse, ése lleva su propia vía; pero lo importante es atender a la población y que mediante el diálogo puede establecerse una condición de paz y de desarrollo”, dijo.