Desconocen negociación de Los Chapitos

Fichas de recompensa de Archivaldo (izq.) y Jesús Guzmán, en foto de archivo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no tiene información sobre una posible negociación entre los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, para entregarse al gobierno de Estados Unidos, cómo lo reportó esta semana Los Ángeles Times.

De acuerdo con una publicación del periodista Keegan Hamilton, ambos capos entablaron conversaciones con autoridades mexicanas para negociar una posible entrega y evitar su captura o asesinato.

La mandataria recordó que nunca quedó claro cómo fue que Ismael El Mayo Zambada fue llevado a EU e insistió en que la violencia que se vive en Sinaloa fue provocada por la traición entre grupos del cártel del mismo estado.

En su momento, Zambada García acusó a los hijos de El Chapo de haberlo engañado para ser trasladado en una avioneta hacia territorio estadounidense, en donde finalmente fue capturado por las autoridades de aquel país.

“A partir de la detención de este narcotraficante que es llevado a Estados Unidos —que nunca quedó claro cómo se fue—, empieza un conflicto de ese mismo grupo interno, derivado de una traición interna y la violencia que se desata en Sinaloa”, recordó.

Sheinbaum Pardo externó su rechazo a negociaciones entre gobernantes y criminales, y ejemplificó con el caso del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna.

“¿Qué hace el gobierno? Bueno, es nuestra visión, la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de su Gabinete de Seguridad: construir la paz y la tranquilidad para el pueblo. ¿Cómo?

“En el marco de la ley, con una estrategia que va dando resultados. Si en algún otro gobierno… Que en el pasado se dio, pues ahí está el caso de García Luna, que hizo acuerdos con un grupo criminal. Entonces, si algún otro gobierno piensa otra cosa, lo habrán pensado en su momento”, dijo.