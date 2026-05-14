En carta, El Chapo culpa a la autoridad por los asesinatos

Segunda detención de Joaquín Guzmán Loera, el 22 de febrero de 2024, en Mazatlán, Sinaloa.

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmá, lanzó una acusación directa contra el Gobierno mexicano. En una nueva carta enviada al juez federal Brian Cogan, del Distrito Este de Nueva York, afirmó que autoridades del país dañaron y mataron a personas para responsabilizarlo, además de solicitar una revisión vinculada con su extradición.

La misiva quedó incorporada al expediente 1:09-cr-00466-BMC-RLM, bajo el número 787, con fecha de ingreso del 13 de mayo de 2026. El documento aparece firmado con el nombre de Guzmán Loera y llegó a la corte desde la prisión federal ADMAX Florence, en Colorado.

El Tip: El capo solicitó la aplicación de la ley 1st Stop Act y la Unseen Act Law de Estados Unidos, y demandó que se respeten sus derechos conforme a la política de leyes extranjeras.

El Chapo también cuestionó las pruebas que sustentaron el caso en Nueva York, y afirmó que “no existen cámaras donde yo haya cometido algún delito contra el pueblo de Estados Unidos de América”. En otra parte del escrito retoma su petición sobre la extradición y solicita al juez Cogan revisar una cláusula vinculada con su traslado desde México. Guzmán Loera plantea que esa vía permitiría evaluar su situación legal actual en Estados Unidos.

Hasta ahora, el nuevo escrito marcaría la séptima comunicación atribuida al capo mexicano ante la corte de Brooklyn. En esas misivas, el exlíder del Cártel de Sinaloa ha conservado una misma fórmula de apertura. “Hola, mi nombre es Joaquín El Chapo Guzmán”, escribe al inicio.

Por momentos, el manuscrito resulta difícil de leer, pero menciona derechos relacionados con información sobre su detención, asesoría legal, comunicación y condiciones en prisión. Alude a protección por doble nacionalidad, límites legales y una transferencia penitenciaria.

10 cargos enfrenta el exlíder del Cártel de Sinaloa en EU

Guzmán Loera asegura que su condena carece de sustento suficiente. Al cierre, pide una revisión de su situación carcelaria para obtener lo que describe como un trato justo bajo leyes locales.

Reportes de medios especializados señalaron que existe una investigación en EU ante las dudas sobre la autenticidad de estos documentos.