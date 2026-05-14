Grupos dentro y fuera del país apuestan a mala relación con EU e intervención: CSP

Luego de que la cadena CNN y el diario The New York Times (NYT) publicaran que la explosión de un vehículo, en marzo pasado, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) habría contado con la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinculó la publicación con los intereses de grupos en ambos lados de la frontera, a los que señala de buscar que se perciba una mala relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

En conferencia de prensa, afirmó que en nuestro país hay un grupo de opositores que apuestan a que el vínculo entre ambas naciones sea negativo para propiciar una intervención de parte de Estados Unidos.

El Dato: La vocera de la CIA dijo el martes que la información de CNN sólo sirve “como campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo vidas estadounidenses”.

“Yo ayer (martes) dije, y lo he estado diciendo, que hay grupos en Estados Unidos y grupos en México que quieren que haya una mala relación entre el gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México, le están apostando a eso, ¿para qué?, pues para dañar al Gobierno de México y al pueblo de México.

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“Entonces, sí hay grupos que buscan eso. Aquí ya los conocemos, son todos los conservadores, todos los comentócratas, que todos los días dicen que estamos en una situación de crisis, que le apuestan a una mala relación, ¿para qué?, para la intervención de Estados Unidos en México”, acusó.

En ese contexto, Sheinbaum Pardo llamó a no caer en una trampa ni provocación y que tanto el gobierno como la población se encuentren al pendiente de la información certera.

El martes, CNN aseguró que la CIA colaboró en la muerte de dos miembros criminales que viajaban en el automóvil que estalló, tras su salida del AIFA, en marzo pasado. Uno de los fallecidos fue identificado como Francisco Beltrán, El Payín, ante lo cual, la mandataria acusó al medio de haber incurrido en una “construcción mentirosa” y una “ficción del tamaño del universo”, así como de caer en el sensacionalismo.

“Fíjense nada más: CNN, supuestamente un medio reconocido internacionalmente, publica una nota realmente sensacionalista, cuyo objetivo ¿cuál es? Decir —imagínense nada más— que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional, inclusive para eliminar a una persona. Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa de una nota de este tamaño. Me sorprendió, porque resulta que hasta la vocera de la CIA salió a decir que era falsa la nota, declaró.

Sheinbaum Pardo también reclamó que el NYT secundara a CNN, al asegurar que la CIA solamente colaboró con intercambio de información, pero fueron las autoridades mexicanas quienes se encargaron del operativo que derivó en el estallido del automóvil.

“¡Imagínense! O sea, es, pero absurdo, como si hubiera un área especial del Gobierno de México dedicada a poner bombas para eliminar grupos delictivos. Es una ficción del tamaño del universo. New York Times acostumbra unas cuantas ficciones, CNN ahora también”, declaró.

La mandataria federal remarcó que no hay agentes de la CIA operando en el territorio nacional, aunque mencionó que sí llega a haber permisos, pero para que ingresen con una acreditación y realicen tareas delimitadas en la ley, en el marco de la colaboración bilateral: “Hay permisos para agencias de Estados Unidos que están perfectamente marcadas por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Sus permisos están perfectamente definidos y trabajan principalmente vinculadas con la embajada”.

Expondrá faltas en los pedidos de extradición

› Por Yulia Bonilla

EN EL CONTEXTO en el que Estados Unidos pidió a México detener a Rubén Rocha Moya y nueve personas más a las que vínculo con el crimen organizado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expondrá las faltas cometidas por el gobierno de Donald Trump, por no responder a las solicitudes que su gobierno también ha hecho para que se extraditen a personas requeridas por la justicia mexicana.

En conferencia de prensa comentó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, le hizo notar que hay varios requerimientos que no han tenido respuesta de la administración estadounidense.

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Refirió que uno de estos casos involucra a dos personas que se encuentran en EU y están involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, respecto a lo cual también se ha pedido que el Gobierno mexicano presente pruebas.

“(El martes) me comentaba —lo vamos a presentar—, el canciller Roberto Velasco que hay muchísimos casos donde nosotros hemos pedido la detención de personas en Estados Unidos que tienen abiertas investigaciones en México. Y Estados Unidos nos ha dicho: “En el marco de nuestras leyes, necesitamos pruebas”. Les voy a dar un caso, el caso que personalmente le pedí al Departamento de Estado: el caso Ayotzinapa”, detalló.

Agregó que también se ha requerido la extradición de otras dos personas involucradas en el trasiego ilegal de combustible al territorio mexicano: “Y hay otros casos. Entonces, ellos saben y nosotros sabemos que todo tiene que ser en el marco de respeto y de las leyes de ellos y de las leyes de nosotros. Nosotros estamos pidiendo que se extradite, por ejemplo, a dos personas que tienen doble nacionalidad vinculadas con el huachicol fiscal y que son muy importantes en la investigación. Empresarios que son los que, entre otros, armaron la red para poder introducir combustible de manera ilegal al país”.

La mandataria negó que el objetivo sea llevar esta situación a un conflicto, ya que lo que siempre se buscará será mantener una relación buena con el gobierno estadounidense.

“Podemos decir: ‘Ah, bueno, pues esto ya es conflicto’. No, nosotros no; queremos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué marco? El respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestras leyes, el respeto a nuestra Constitución, y la defensa e integridad de nuestro territorio, y la dignidad del pueblo de México, como iguales, nunca subordinados, nunca bajando la cabeza”, dijo.