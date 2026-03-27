En los últimos días, el municipio de Manaure, La Guajira, en Colombia, ha estado en el centro de la atención nacional debido a un escándalo que involucra al alcalde Jhon Pimienta Jusayu.

Un video íntimo fue difundido desde las redes sociales del político y generó indignación y rechazo, en especial porque la protagonista del material sería Catherine Paola Torres Barros, una psicóloga de 27 años que fue víctima de un ataque armado mientras estaba embarazada.

Poco después, el dirigente de Manaure aseguró que sus redes fueron hackeadas, sin embargo, el material se mantuvo publicado hasta varias horas después de haber lanzado el comunicado. Te contamos lo que se sabe de este caso.

La verdad sobre el video de alcalde de Manaure que se volvió viral

El 25 de marzo se difundió un video íntimo de una mujer desde las cuentas personales del alcalde Jhon Pimienta Jusayu. El mandatario aseguró que “sus cuentas fueron hackeadas”.

Luego, la Alcaldía de Manaure emitió un comunicado oficial que también fue posteado en la cuenta de Pimienta: “Las cuentas personales (Facebook e Instagram) del alcalde Jhon Galvi Pimienta Jusayú han sido objeto de acceso no autorizado… se han publicado contenidos inapropiados y obscenos que no corresponden a su autoría”.

Tras la publicación del video, el alcalde de Manaure aseguró que hackearon su cuenta y emitió un comunicado ı Foto: IG jhonpimientajusayu

Sin embargo, el material permaneció cerca de ocho horas en línea, lo que provocó un fuerte rechazo de la ciudadanía. Lo más grave es que la mujer que protagoniza el video ha sido identificada por los usuarios como Catherine Paola Torres Barros, una psicóloga de 27 años embarazada de ocho meses que fue atacada a tiros en la puerta de su casa hace unos días.

Mientras tanto, las autoridades investigan si realmente hubo un hackeo y cuál es la relación entre la publicación y el ataque sufrido por la psicóloga.

¿Quién es Catherine Paola Torres Barros, la mujer que supuestamente protagoniza el video publicado en las redes sociales del alcalde de Manaure?

Catherine Paola Torres Barros es una psicóloga de 27 años, residente en Uribia, La Guajira, Colombia. El pasado 21 de marzo fue atacada a tiros en la puerta de su casa, estando embarazada de ocho meses.

Tras el atentado, fue trasladada a una clínica en Maicao, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. Su bebé nació prematuramente y se encuentra en incubadora.

El caso ha generado conmoción en la región, pues se investiga un intento de feminicidio. Una mujer es la principal sospechosa del ataque, y, según La FM Colombia, la familia de Torres Barros anunció que interpondrá una denuncia formal contra el alcalde de Manaure para evitar que el video siga circulando y se vulneren aún más su dignidad y la de su familia.