Jhon Pimienta Jusayu es un político colombiano que ha llamado la atención de miles de personas. En La Razón te contamos quién es esta figura originaria de La Guajira.

¿Quién es Jhon Pimienta Jusayu?

Jhon Pimienta Jusayu es el actual alcalde de Manaure (La Guajira, Colombia); tomó posesión el 1 de enero de 2024 en su territorio ancestral Kalatainsumana, bajo la ley de origen del pueblo Wayuu.

Es administrador de empresas, emprendedor y líder indígena, acompañado en su trayectoria por su familia y su padre, Miguel Pimienta Aapushana.

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Durante su tiempo como alcalde ha declarado que busca “cambios significativos” para su tierra y que su gestión será “una nueva historia” para Manaure.

Sobre su vida personal hay poca información pública disponible, pero se sabe que está casado con gestora social Ingrid Amaya Uriana. La pareja suele compartir fotografías y videos de su labor como dirigentes de Manaure.

No se sabe con exactitud la edad de Jhon Pimienta Jusayu, pero es posible que tenga entre 35 y 40 años. Del mismo modo, no hay registros en medios locales o redes sociales de que tenga hijos.

Es considerado “el alcalde más esperado en la historia de Manaure”, por representar la voz de la comunidad wayuu en un cargo de poder local. Su gestión busca equilibrar la modernización administrativa con preservación cultural y defensa de los derechos de su pueblo.

Alcaldía de Manaure

Jhon Pimienta Jusayu está a cargo de la Alcaldía de Manaure, que se encuentra en el departamento de La Guajira, Colombia. El municipio tiene una superficie de aproximadamente 1 mil 643 kilómetros cuadrados y está compuesto por nueve corregimientos e innumerables rancherías indígenas.

La cabecera municipal concentra el núcleo de población más grande dentro del desierto de La Guajira.

Manaure es conocido por su rica historia, que incluye la presencia de un cacique indígena de la tribu caquetío que habitaba la zona al momento de la llegada de los españoles a América. La economía local se basa en la pesca artesanal, la recolección de sal en las lagunas y la elaboración de artesanías, principalmente por parte de las mujeres de la comunidad.