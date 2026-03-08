Elecciones Colombia: ¿Quién es Abelardo De La Espriella?

Abelardo Espirella emitió su voto este domingo 8 de marzo durante las primeras horas en las que ya se encontraban habilitadas las mesas de votación en Colombia, y publicó este momento en sus redes sociales.

Tan solo unas horas antes de las elecciones al Congreso de la República de este domingo 8 de marzo en Colombia, Abelardo de la Espriella emitió un mensaje dirigido a las y los ciudadanos colombianos.

Apuntó que la democracia es un derecho y “el valor supremo que nos une como nación, el faro que ilumina el camino hacia la libertad y la prosperidad”, por lo que, dijo, esta jornada electoral es el inicio de la transformación de la patria e Colombia.

Invitó a las personas a asistir a votar, pues apuntó que el voto “no es un simple papel; es el arma más poderosa del pueblo, el grito de la patria que clama por un nuevo rumbo”, y también deseo suerte a todos los candidatos.

Yo ya ejercí mi derecho al voto para cambiar el rumbo de Colombia.



Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/JcEVNW63ck — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 8, 2026

¿Quién es Abelardo De La Espriella?

Abelardo De La Espriella es un abogado de 47 años de edad que aspira a la presidencia en Colombia, y es conocido por las propuestas de derecha que lo caracterizan incluso desde antes de aspirar al cargo.

De La Espirella es un abogado, empresario y político que nació el 31 de julio de 1979 en Bogotá, Colombia, y es fundador del movimiento político Defensores de la Patria, mientras que su padre fue candidato a gobernador de Córdoba en 1997.

Abelardo De La Espriella es conocido por haberse desempeñado como asesor legal de Alex Saab, el empresario venezolano que fue Ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, señalado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero durante el gobierno de Nicolás Maduro.

La prensa colombiana ha externado su preocupación ante las acciones legales que De La Espirella ha emitido en contra de los periodistas, e incluso la Sociedad Interamericana de Prensa y la Fundación Colombiana para la Libertad de Prensa han señalado el acoso judicial que este ha tenido al ser señalado por sus vínculos con Saab.

La Fundación Colombiana para la Libertad de Prensa registró un total de 109 casos en los que Abelardo De La Espriella denunció delitos de injuria y calumnia entre 2008 y 2019 en contra de periodistas.

Abelardo De La Espriella ı Foto: Redes Sociales

Debido a esto, señalan que De La Espirella abusa de los mecanismos constitucionales y judiciales como método de intimidación a los periodistas, pues incluso algunos de estos han sido perseguidos por varios años, de acuerdo con los medios locales.

Asimismo, apuntan que el precandidato presidencial ha utilizado reiteradamente “herramientas legales, como la tutela o demandas ordinarias, así como el uso excesivo del derecho de petición, la solicitud de rectificación y denuncias ante las plataformas digitales.”

Abelardo De La Espriella ha sido abogado de varias figuras polémicas como el expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), Jorge Visbal Martelo; y el es creador, principal accionista y representante legal de DMG Grupo Holding S.A, David Murcia Guzmán.

Abelardo De La Espriella ı Foto: Captura de pantalla

