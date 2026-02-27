Nicolás Maduro exige anular proceso en EU

Motobombas abandonadas en Lago de Maracaibo, el 27 de enero.

Ayer, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, pidió que se desestime la acusación por narcotráfico y corrupción en su contra, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) negara la licencia para que el Gobierno venezolano financie su defensa.

A través de su abogado, Barry Pollack, sostuvo ante el juez Alvin Hellerstein que la negativa interfiere con su derecho a elegir representación legal y vulnera el debido proceso.

Advirtió que, de no prosperar la solicitud, pedirá autorización para retirarse. Maduro afirmó que no puede costear su defensa y que Caracas está dispuesta a asumir los honorarios con fondos legítimos.

Asimismo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, llamó “socio y amigo” al mandatario estadounidense, Donald Trump, y le pidió cesar las sanciones y el bloqueo contra su país. Durante un acto en Caracas, celebró que Trump calificara a Venezuela como “nuevo amigo y socio” en su discurso del Estado de la Unión y aseguró que su país “nunca ha sido enemiga” de EU ni representa una amenaza. Rodríguez afirmó que se abre una nueva agenda de cooperación .