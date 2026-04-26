Ataque en cena ‘no hubiera ocurrido’ si se hubiera aprobado faraónico salón de la Casa Blanca: Trump

Trump sostiene un modelo del salón de baile que propuso, mientras habla con la prensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el ataque armado del sábado en el hotel Washington Hilton, del cual salió ileso tras ser evacuado, “no hubiera ocurrido” si las autoridades de su país no hubieran frenado la construcción de su ostentoso salón de baile en la Casa Blanca, y urgió a destrabar el proyecto por motivos de seguridad.

A través de una publicación en la red social Truth, el presidente estadounidense se refirió al ataque ocurrido la noche del sábado, por el cual resultó herido un agente del Servicio Secreto, y dijo que el mismo “no hubiera ocurrido” si se hubiera terminado la construcción de su salón de baile en la Casa Blanca, el cual contemplaba fuertes medidas de seguridad.

Aspecto de la construcción del salón de baile de la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

“Este evento nunca habría sucedido con el salón de baile de máximo secreto militar que actualmente está en construcción en la Casa Blanca. ¡No puede construirse lo suficientemente rápido!”, escribió Trump.

“Aunque es hermoso, cuenta con todas las características de seguridad del más alto nivel; además, no hay habitaciones encima desde donde personas no autorizadas puedan irrumpir, y está dentro de las rejas del edificio más seguro del mundo: la Casa Blanca”, abundó el presidente.

Planos del salón de baile propuestos por Trump, revisados durante un evento en la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

Una de las principales hipótesis sobre cómo el tirador del sábado, identificado como un masculino de nombre Cole Tomas Allen, logró ingresar con armas al recinto donde se celebró el evento, fue que se hospedó días antes del mismo, lo que facilitó que evadiera los controles de seguridad.

Por lo anterior, según Trump, un salón de eventos exclusivo en la Casa Blanca permitiría que estos se realizaran sin abandonar el perímetro de seguridad de la residencial presidencial.

Manifestantes en contra del proyecto del salón de baile de Trump, en Washington. ı Foto: Reuters

Además, el proyecto, como fue planteado por Trump, contempla cristales blindados de máximo nivel, techos anti-drones y un espacio de unos ocho mil 300 metros cuadrados.

“Lo que ocurrió anoche es exactamente la razón por la que nuestro gran Ejército, el Servicio Secreto, las fuerzas del orden y, por diferentes motivos, todos los presidentes de los últimos 150 años han estado EXIGIENDO que se construya un gran salón de baile, seguro y protegido, EN LOS TERRENOS DE LA CASA BLANCA”, escribió al respecto el presidente.

Por lo anterior, Donald Trump lamentó que el proyecto haya sido detenido por un juez federal bajo el argumento de que no estaba autorizado para ordenar modificaciones a la Casa Blanca, considerada monumento nacional.

“¡No se debe permitir que nada interfiera con su construcción, la cual está dentro del presupuesto y considerablemente adelantada respecto al calendario!”, concluyó Trump.

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