¿Quién es Cole Tomas Allen, identificado como tirador en cena de corresponsales de Trump? FOTOS

Cole Tomas Allen, identificado como tirador en cena de corresponsales de Trump

Las autoridades identificaron a un hombre llamado Cole Tomas Allen, como el tirador que intentó atentar contra Donald Trump cuando entró a la cena de corresponsales la noche de este 25 de abril para disparar.

En una conferencia de prensa, las autoridades informaron que el sujeto intentó burlar uno de los retenes del Servicio Secreto. Asimismo, informaron que Cole Tomas Allen traía una escopeta y cuchillos.

Un elemento del Servicio Secreto resultó lesionado, pero fue trasladado a un hospital. Asimismo, el tirador también fue traslado a un hospital, pero no fue alcanzado por ninguna bala.

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Las autoridades ya están revisando el departamento de Cole Tomas Allen, que se ubica en California.

¿Quién es Cole Tomas Allen?

De acuerdo con la información difundida en las redes sociales, Cole Tomas Allen es un hombre de 31 años de edad, originario de Torrance, California.

Asimismo, se dio a conocer que es un profesor de tutorías, en C2 Education, donde fue reconocido como “Profesor del Mes” en diciembre de 2024. También fue becario de la NASA y desarrollador de juegos.

Cole Tomas Allen reconocido como Profesor del Mes en 2024 ı Foto: Redes sociales

La fiscal Jeanine Pirro señaló que este sujeto enfrenta dos cardos: uso de arma de fuego durante un crimen violento y agresión a un oficial federal con un arma peligrosa.

Cole Tomas Allen se desempeñaba como profesor ı Foto: Redes sociales

En redes sociales se difundieron imágenes del hombre así como del reconocimiento que obtuvo como profesor.

El hombre quedó bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, quienes continúan con la investigación.

Donald Trump publicó fotos y un video del momento en el que Cole Tomas Allen fue detenido por agentes del Servicio Secreto, pues este hombre pretendía entrar al salón de baile en donde se encontraba el presidente de Estados Unidos.

Trump anunció que la cena de corresponsales será pospuesta debido a este intento de atentado que fue frustrado por los elementos del Servicio Secreto, quienes fueron reconocido por su oportuna reacción por el presidente de Estados Unidos.