Identifican a sospechoso de intento de atentado contra Trump

El sospechoso de un incidente de tiroteo durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha sido identificado por la prensa estadounidense como Cole Tomas Allen, originario de Torrance, California.
En conferencia de prensa, el jefe del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffery W. Carroll, informó que antes de ser detenido por agentes del Servicio Secreto, el individuo llevaba consigo una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos.
