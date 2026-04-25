¿Qué pasó en el atentado contra Trump en cena con corresponsales hoy 25 de abril 2026?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vivió nuevamente un atentando y esta ocasión fue en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en el hotel Washington Hilton.

En redes sociales se difundieron los videos del momento en el que sucedió todo y también del momento en que fue detenido un sospechoso.

Nuevo atentado contra Trump, esto fue lo que pasó

La noche de este 25 de abril, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos fue evacuado del lugar, luego de que se se escucharon disparos en el sitio.

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En un video se observa el momento en que el Servicio Secreto entra rápidamente para proteger al presidente, hombre armados rodearon al mandatario para sacarlo del lugar a él y a su familia, así como más hombre armados llegaron al lugar para resguardar el perímetro.

🚨El SERVICIO SECRETO SALTANDO SOBRE TRUMP



Imágenes muestran el momento exacto en que Trump es obligado a cubrirse por los héroes jurados a protegerlo



El tirador está abatido, Trump está SEGURO pic.twitter.com/JCfSndvFPw — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) April 26, 2026

A través de la red social de Truth Social Trump publicó un mensaje en el que señaló que el tirador ya había sido detenido.

“El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que “el espectáculo continúe”, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla"; escribió el presidente de Estados Unidos.

En otro mensaje, Trump informó que las fuerzas del orden les solicitaron abandonar las instalaciones, de acuerdo con el protocolo.

Asimismo dijo que la Primera Dama, el Vicepresidente y todos los miembros del Gabinete se encuentran en perfecto estado de salud.

Por otra parte, anunció que el evento de la cena de corresponsales la van a reprogramar tras el atentado que se vivió esta noche.

Difunden imágenes del tirador detenido

Trump también publicó en su red social fotografías del hombre que fue detenido como sospechoso como tirados. En las imágenes se puede ver tirado boca abajo y con las manos en la espalda.

Revelan fotos del detenido por disparos en cena de corresponsales con Trump ı Foto: Especial

Así fue el primer atentado de Trump

Este es el segundo atentado que tiene Trump, el primero ocurrió en julio de 2024, cuando Trump estaba en campaña para las elecciones presidenciales.

El mandatario hizo un evento político en Pensilvania, cuando un hombre le disparó. Las imágenes del momento del ataque causaron revuelo en las redes sociales, pues el entonces candidato Republicano le rozó la bala por la cabeza hiriéndolo en la oreja y en las imágenes se pudo ver a Trump con sangre por la oreja y la cara.

Disparan y hieren a Donald Trump durante mitin en Pensilvania. ı Foto: Redes Sociales.

Al momento del atentado, Trump se encontraba en el estrado hablándole a sus simpatizantes, cuando de repente, él se agarra la oreja porque siente la bala y se escuchan más disparos a los que el entonces candidato se agacha rápidamente.

#VIDEO | En un mitin de Donald Trump, se reportaron disparos, uno impactando su oreja. Trump fue evacuado con sangre en el rostro pero lo reportan estable https://t.co/pu3SYHUxGI pic.twitter.com/MEjQL5s8gH — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 13, 2024

El atacante identificado como Thomas Matthew Crooks fue abatido por fracotiradores del Servicio Secreto, El FBI concluyó que actuó solo.

El hombre de 20 años de edad utilizó un rifle semiautomático plataforma AR-15, que compró su padre en eBay, para disparar 8 proyectiles desde un tejado a 150 metros al norte del escenario.