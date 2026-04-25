Evacuan a Trump de cena de corresponsables de la Casa Blanca tras reporte de detonaciones

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos evacuaron al presidente Donald Trump de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tras un reporte de disparos en el hotel Washington Hilton.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que los agentes de seguridad se apresuran a desalojar rápidamente al mandatario y a la primera dama, Melania Trump, del salón de baile.

Al mismo tiempo, hombres armados con armas largas aparecieron en el escenario, donde se encontraban otros altos funcionarios estadounidenses, como el vicepresidente J. D. Vance y la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

🔴URGENTE.

Retiran a Trump de una cena de la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca por presuntos disparos#Trump pic.twitter.com/Y5RyHTk1Qo — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) April 26, 2026

Posteriormente, a través de su plataforma Truth Social, Trump detalló que el sospechoso de un tiroteo fue “detenido” por agentes del Servicio Secreto y del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C.

“El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, escribió Trump. “El tirador ha sido detenido y he recomendado que ‘el espectáculo continúe’, pero nos guiaremos completamente por las autoridades”, añadió.

Por separado, el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, informó que una persona se encuentra bajo custodia luego del tiroteo en un área de control de seguridad durante el evento en el hotel Washington Hilton.

“El presidente y la primera dama, junto con todas las personas protegidas, se encuentran a salvo”, indicó Guglielmi. “ Se desconoce el estado de salud de los involucrados y las autoridades están evaluando activamente la situación”, concluyó.

We will provide updates as they become available and confirm information. Our teams are on the ground assessing the situation and investigating. All of our protectees are safe. pic.twitter.com/BYl6sR5WVU — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) April 26, 2026

En otra publicación en Truth Social, Trump informó que la primera dama y los miembros del gabinete se encuentran “en perfecto estado de salud”, y adelantó que encabezará una rueda de prensa de prensa en la Casa Blanca.

“Las fuerzas del orden nos han solicitado que abandonemos las instalaciones, de acuerdo con el protocolo, lo cual haremos de inmediato”, escribió.

Trump también informó que del evento con la prensa fue reprogramado y se llevará a cabo durante los próximos 30 días.

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cehr