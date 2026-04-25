Detienen a sospechoso de tiroteo durante cena de corresponsables de la Casa Blanca

Agentes del Servicio Secreto evacuaron a Donald Trump durante cena de prensa de la Casa Blanca.

Fue detenido el sospechoso de un tiroteo durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistió el presidente Donald Trump, de acuerdo con información preliminar de la prensa estadounidense.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario republicano detalló que el tirador fue “detenido” por agentes del Servicio Secreto y del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C.

“El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, escribió Trump. “El tirador ha sido detenido y he recomendado que ‘el espectáculo continúe’, pero nos guiaremos completamente por las autoridades”, añadió.

Por separado, el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, informó que una persona se encuentra bajo custodia luego del tiroteo en un área de control de seguridad durante el evento en el hotel Washington Hilton.

“El presidente y la primera dama, junto con todas las personas protegidas, se encuentran a salvo”, indicó Guglielmi. “ Se desconoce el estado de salud de los involucrados y las autoridades están evaluando activamente la situación”, concluyó.

We will provide updates as they become available and confirm information. Our teams are on the ground assessing the situation and investigating. All of our protectees are safe. pic.twitter.com/BYl6sR5WVU — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) April 26, 2026

Tras las detonaciones, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos se apresuraron a evacuar rápidamente a Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, del salón de baile.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que los agentes de seguridad rodean al presidente, mientras hombres armados con armas largas aparecen en el escenario, donde también se encontraban otros altos funcionarios estadounidenses como el vicepresidente J. D. Vance y la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

🔴URGENTE.

Trump es evacuado repentinamente

Retiran a Trump de una cena de la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca por presuntos disparos.



Los momentos después del tiroteo en la Casa Blanca. Aparte del tirador que fue abatido, no se reportaron heridos#Trump pic.twitter.com/itXQaidA22 — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) April 26, 2026

Posteriormente, Leavitt informó que Donald Trump ofrecerá un mensaje desde la Casa Blanca, mientras la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, anunció que el evento fue reprogramado a petición de presidente estadounidense .

En otra publicación en Truth Social, Trump informó que la primera dama y los miembros del gabinete se encuentran “en perfecto estado de salud”.

“Las fuerzas del orden nos han solicitado que abandonemos las instalaciones, de acuerdo con el protocolo, lo cual haremos de inmediato”, escribió.

Trump también informó que del evento con la prensa fue reprogramado y se llevará a cabo durante los próximos 30 días .

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cehr