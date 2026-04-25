Detienen a sospechoso de tiroteo durante cena de corresponsables de la Casa Blanca

Fue detenido el sospechoso de un tiroteo durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistió el presidente Donald Trump, de acuerdo con información preliminar de la prensa estadounidense.
A través de su plataforma Truth Social, el mandatario republicano detalló que el tirador fue “detenido” por agentes del Servicio Secreto y del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C.
“El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, escribió Trump. “El tirador ha sido detenido y he recomendado que ‘el espectáculo continúe’, pero nos guiaremos completamente por las autoridades”, añadió.
Así evacuaron a Donald Trump tras disparos durante cena con periodistas | VIDEO
Por separado, el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, informó que una persona se encuentra bajo custodia luego del tiroteo en un área de control de seguridad durante el evento en el hotel Washington Hilton.
“El presidente y la primera dama, junto con todas las personas protegidas, se encuentran a salvo”, indicó Guglielmi. “Se desconoce el estado de salud de los involucrados y las autoridades están evaluando activamente la situación”, concluyó.
Tras las detonaciones, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos se apresuraron a evacuar rápidamente a Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, del salón de baile.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que los agentes de seguridad rodean al presidente, mientras hombres armados con armas largas aparecen en el escenario, donde también se encontraban otros altos funcionarios estadounidenses como el vicepresidente J. D. Vance y la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Posteriormente, Leavitt informó que Donald Trump ofrecerá un mensaje desde la Casa Blanca, mientras la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, anunció que el evento fue reprogramado a petición de presidente estadounidense.
En otra publicación en Truth Social, Trump informó que la primera dama y los miembros del gabinete se encuentran “en perfecto estado de salud”.
“Las fuerzas del orden nos han solicitado que abandonemos las instalaciones, de acuerdo con el protocolo, lo cual haremos de inmediato”, escribió.
Trump también informó que del evento con la prensa fue reprogramado y se llevará a cabo durante los próximos 30 días.
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cehr