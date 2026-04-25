Así evacuaron a Donald Trump tras disparos durante cena con periodistas | VIDEO

El momento exacto en que Donald Trump fue evacuado quedó marcado por la confusión y el pánico entre los asistentes, luego de que se escucharan múltiples disparos en las inmediaciones del recinto donde encabezaba un evento público.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, tras las primeras detonaciones, elementos del Servicio Secreto irrumpieron de inmediato en el área, rodearon al exmandatario y lo retiraron con rapidez, mientras se activaban los protocolos de seguridad.

🚨El SERVICIO SECRETO SALTANDO SOBRE TRUMP



Imágenes muestran el momento exacto en que Trump es obligado a cubrirse por los héroes jurados a protegerlo



El tirador está abatido, Trump está SEGURO pic.twitter.com/JCfSndvFPw — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) April 26, 2026

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MSL