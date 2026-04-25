El presunto tirador fue abatido

Así evacuaron a Donald Trump tras disparos durante cena con periodistas | VIDEO

La irrupción de disparos desató una reacción inmediata del Servicio Secreto, que retiró a Donald Trump en cuestión de segundos

Tiroteo obliga a evacuar a Donald Trump
Tiroteo obliga a evacuar a Donald Trump Foto: Captura de pantalla
Por:
Mariana Salazar Lozada

El momento exacto en que Donald Trump fue evacuado quedó marcado por la confusión y el pánico entre los asistentes, luego de que se escucharan múltiples disparos en las inmediaciones del recinto donde encabezaba un evento público.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, tras las primeras detonaciones, elementos del Servicio Secreto irrumpieron de inmediato en el área, rodearon al exmandatario y lo retiraron con rapidez, mientras se activaban los protocolos de seguridad.

Más información en un momento...

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MSL

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